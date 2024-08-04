2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Верона от А до Я: Индивидуальное путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальный мир Вероны, где история и современность переплетаются в одном городе. Ваш гид раскроет секреты и легенды, недоступные обычному туристу
Начало: PIAZZA BRA, памятник VITTORIO EMMANUELE II
Завтра в 08:00
6 авг в 11:00
€190 за всё до 10 чел.
скидка
5%
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Верона сквозь века: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя все главные достопримечательности Вероны и узнайте о жизни простых итальянцев на индивидуальной экскурсии
Начало: У фонтана на площади Бра напротив Арены
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
170€162 за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Искусство Вероны - арт-прогулка
Исследовать город с искусствоведом и найти римскую Верону, фрески Фальконетто и удивительные улочки
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
€160 за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Магия вечерней Вероны
Прогуляться по самым таинственным местам города после заката и прикоснуться к античной истории
Начало: Недалеко от музея-лапидария Маффеи
Завтра в 16:30
6 авг в 16:30
€160 за всё до 6 чел.
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Ежедневная прогулка по Вероне: Ромео и Джульетта, средневековые легенды
Вас ждет погружение в атмосферу средневековой Вероны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: На пьяцце Бра
Расписание: ежедневно в 15:15
6 авг в 15:15
7 авг в 15:15
€30 за человека
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Блиц-экскурсия: Верона за 60 минут
Почувствуйте атмосферу Вероны за час: исторические улочки, романтика и знаменитые достопримечательности в блиц-экскурсии
Начало: Возле Арена-ди-Верона
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
€129 за всё до 5 чел.
скидка
5%
2.5 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Литературная Верона: экскурсия по следам великих писателей
Верона - город любви и вдохновения. На экскурсии вы узнаете о местах, вдохновлявших Данте, Гёте и Диккенса, а также посетите знаменитые дома Джульетты и Ромео
Начало: На площади Бра
Завтра в 08:00
7 авг в 16:00
219€209 за всё до 9 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Must-see места Вероны - для эффектных кадров
Пройти по самому фотогеничному маршруту, слушая интересные факты о городе
Начало: На Piazza Bra
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
€150 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра4 августа 2024Верона оставила самые лучшие впечатления благодаря замечательной Анне, ведь именно с ее прогулки началось наше знакомство с городом🌸 Содержательный рассказ
- ННаталия2 августа 2024Спасибо огромное Анне за настроение, прекрасную экскурсию и вкусные рекомендации! Очень рады что наше знакомство с Вероной произошло именно ней!
- ММайя28 июля 2024Провели чудесный, яркий, познавательный вечер с Анной! Удивительно, насколько человек ориентируется и в истории, и в современной жизни города, а
- ССветлана20 июля 2024Экскурсия очень понравилась, Инесса прекрасный рассказчик, было очень интересно, очень чувствуется, что гид знает и любит город, Инессе удалось передать
- ААртем14 июля 2024Огромное спасибо Иннесе! Очень интересно, два часа пролетели не заметно. Экскурсия лёгкая, непринужденная.
- ЕЕлена9 июля 2024Экскурсию для нас провела Инна, подруга Нонны. И провела, надо сказать, просто замечательно! Эрудированная, прекрасно разбирающаяся в искусстве и истории города, очень внимательная к нашим пожеланиям. Нам всё понравилось. С удовольствием рекомендую!
- ИИван25 июня 2024Все хорошо 👍
- ВВиктор16 января 2024Прекрасная экскурсия с очень приятным и увлеченным гидом. Нонна очень хороший и обаятельный рассказчик. Особенно нам с супругой понравилось внимание к деталям, которые обычно скрыты от быстрого взгляда. Очень рекомендуем!
- ЮЮлия10 января 2024Больше спасибо за экскурсию. Понравилось очень всем нам: и большим, и малым. Очень познавательно, живо, не по школьному Еще раз спасибо.
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