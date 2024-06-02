4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Уникальное путешествие из Вероны в Сирмионе: история, культура и природа
Погрузитесь в атмосферу средневековья и красоты природы во время экскурсии из Вероны в Сирмионе. Вас ждут незабываемые впечатления
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
€300 за всё до 4 чел.
4 часа
Водная прогулка
Озеро Гарда из Вероны: незабываемое путешествие Lа Dolce Vita
Погрузитесь в атмосферу итальянской жизни с экскурсией на Озеро Гарда. Природа, катер и гастрономия ждут вас
Начало: Верона
Сегодня в 12:00
7 авг в 16:00
€539 за всё до 3 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Групповая экскурсия: Хайкинг по Доломитовым Альпам с отправлением из Вероны
Вас ждет незабываемое путешествие по Доломитовым Альпам, где каждый шаг открывает виды, достойные лучших фотографий
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
€350 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр2 июня 2024Мы провели незабываемый день на озере Гарда благодаря экскурсоводу Дарье. Она с утра забрала нас на машине с гостиницы и
- ССветлана15 октября 2023Анна составляла компанию для моего руководителя, которая является довольно притязательным слушателем, по её просьбе оставляю комментарии относительно её впечатлений об
- ССветлана4 марта 2020Провели с Анной день 28 февраля и это была отличнейшая экскурсия по озеру Гарда и окрестностям. Насладились невероятно красивой природой, а с Анной наше мини-путешествие было не только интересным и увлекательным, а ещё и полезным и информативным! Спасибо 😘
- ААлександра5 мая 2019Анна абсолютно комфортный экскурсовод, к концу экскурсии воспринимается как подруга, с которой просто путешествуешь! Интересная и легкая подача материала!
Ответы на вопросы от путешественников по Вероне в категории «За городом и природа»
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Сколько стоит экскурсия по Вероне в августе 2024
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