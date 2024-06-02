За городом и природа – экскурсии в Вероне

Найдено 3 экскурсии в категории «За городом и природа» в Вероне на русском языке, цены от €300. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Вероны - в Сирмионе и обратно
На машине
1 отзыв
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Уникальное путешествие из Вероны в Сирмионе: история, культура и природа
Погрузитесь в атмосферу средневековья и красоты природы во время экскурсии из Вероны в Сирмионе. Вас ждут незабываемые впечатления
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
300 за всё до 4 чел.
Озеро Гарда. Lа Dolce Vita
На катере
7 отзывов
4 часа
Водная прогулка
Озеро Гарда из Вероны: незабываемое путешествие Lа Dolce Vita
Погрузитесь в атмосферу итальянской жизни с экскурсией на Озеро Гарда. Природа, катер и гастрономия ждут вас
Начало: Верона
Сегодня в 12:00
7 авг в 16:00
539 за всё до 3 чел.
Хайкинг в Доломитовых Альпах: путешествие из Вероны
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Групповая экскурсия: Хайкинг по Доломитовым Альпам с отправлением из Вероны
Вас ждет незабываемое путешествие по Доломитовым Альпам, где каждый шаг открывает виды, достойные лучших фотографий
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
350 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    2 июня 2024
    Из Вероны - в Сирмионе и обратно
    Мы провели незабываемый день на озере Гарда благодаря экскурсоводу Дарье. Она с утра забрала нас на машине с гостиницы и
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    мы с комфортом доехали до Сирмионе, пока не было толп туристов. Мы с удовольствием прошлись по улицам города, покатались на кораблике и узнали много нового и интересного. Спасибо огромное Дарье за тщательно продуманную программу, интересные истории и полное сопровождение во время всей экскурсии. Очень милая, вежливая и грамотная девушка. С удовольствием обратимся к Дарье в следующий раз.

  • С
    Светлана
    15 октября 2023
    Озеро Гарда. Lа Dolce Vita
    Анна составляла компанию для моего руководителя, которая является довольно притязательным слушателем, по её просьбе оставляю комментарии относительно её впечатлений об
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    экскурсиях: Анна очень приятный и легкий собеседник, любознательная, очень информированная. Я получила кучу информации и большое удовольствие! Ключевое, что можно сказать об этой встрече: интересно; не экскурсия, а опыт; уникальные вкусовые, культурологические и эстетические впечатления! От себя хочу сказать большое спасибо Анне за то, что всегда была на связи, за её мобильность и гибкость. А еще Анна делала для моего руководителя пикап из/в отель, что вышло гораздо выгоднее, чем трансфер или такси. Желаю Анне прекрасных и любознательных клиентов!

  • С
    Светлана
    4 марта 2020
    Озеро Гарда. Lа Dolce Vita
    Провели с Анной день 28 февраля и это была отличнейшая экскурсия по озеру Гарда и окрестностям. Насладились невероятно красивой природой, а с Анной наше мини-путешествие было не только интересным и увлекательным, а ещё и полезным и информативным! Спасибо 😘
  • А
    Александра
    5 мая 2019
    Озеро Гарда. Lа Dolce Vita
    Анна абсолютно комфортный экскурсовод, к концу экскурсии воспринимается как подруга, с которой просто путешествуешь! Интересная и легкая подача материала!

Ответы на вопросы от путешественников по Вероне в категории «За городом и природа»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вероне
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Вероны - в Сирмионе и обратно
  2. Озеро Гарда. Lа Dolce Vita
  3. Хайкинг в Доломитовых Альпах: путешествие из Вероны
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  2. Дом Джульетты
Сколько стоит экскурсия по Вероне в августе 2024
Сейчас в Вероне в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 300 до 539. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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