GetYourGuide проводит ещё 2 экскурсии

На экскурсии 🧭 вы:
- Узнаете, почему область Венето известна своими невероятными сырами
- Примете участие в дегустации, которая расширит ваши чувственные горизонты и вы поймете, почему недостаточно полагаться только на свое вкусовое восприятие
- Откроете для себя вкусовой букет сочетания сыра со свежими фруктами, медом и сладкими джемами
Прежде чем попробовать сыр на вкус, мы пройдем целую церемонию:
- Начнем с визуального знакомства
- Подготавливаем наши вкусовые рецепторы к первому укусу
- Прикосновения, запах.. все играет большую роль
- Настоящая дегустация сыра начинается задолго до того, как маленький кусочек сыра попадает в рот.
- И только пройдя все этапы чувственного эксперимента, мы, наконец, ощутим истинный вкус сыра, положив его на язык
Что входит
- Дегустация сыров
- Дегустация джемов, меда, горчицы, свежих фруктов
- Газированная и минеральная вода
- Хлеб и хлебные палочки
- Винные пары (по запросу)
Что не входит
- Личные расходы (транспорт до места проведения экскурсии, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 магазин Botteghetta
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- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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