GetYourGuide проводит ещё 2 экскурсии

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Верона: дегустация сыров

GetYourGuide
GetYourGuide – Гид из Вероны
На экскурсии 🧭 вы научитесь различать 5 различных типов местных сыров и создавать основные комбинации.

Также мы поможем понять философию производства и традиции основных региональных продуктов.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-30 человек

  • €51 за экскурсию

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Верона: дегустация сыров
Верона: дегустация сыров

На экскурсии 🧭 вы:

  • Узнаете, почему область Венето известна своими невероятными сырами
  • Примете участие в дегустации, которая расширит ваши чувственные горизонты и вы поймете, почему недостаточно полагаться только на свое вкусовое восприятие
  • Откроете для себя вкусовой букет сочетания сыра со свежими фруктами, медом и сладкими джемами

Прежде чем попробовать сыр на вкус, мы пройдем целую церемонию:

  • Начнем с визуального знакомства
  • Подготавливаем наши вкусовые рецепторы к первому укусу
  • Прикосновения, запах.. все играет большую роль
  • Настоящая дегустация сыра начинается задолго до того, как маленький кусочек сыра попадает в рот.
  • И только пройдя все этапы чувственного эксперимента, мы, наконец, ощутим истинный вкус сыра, положив его на язык
Что входит
  • Дегустация сыров
  • Дегустация джемов, меда, горчицы, свежих фруктов
  • Газированная и минеральная вода
  • Хлеб и хлебные палочки
  • Винные пары (по запросу)
Что не входит
  • Личные расходы (транспорт до места проведения экскурсии, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 магазин Botteghetta
Верона: дегустация сыров
Верона: дегустация сыров
Верона: дегустация сыров
Верона: дегустация сыров

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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GetYourGuide
GetYourGuide
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