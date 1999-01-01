Limanskaia S. проводит ещё 5 экскурсий

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Полёт на вертолёте в замок к потомкам МОНЫ ЛИЗЫ!‏

Limanskaia S.
Limanskaia S. – Гид из Виареджо
Полёт на вертолёте в замок к потомкам МОНЫ ЛИЗЫ!‏
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €3 125 за экскурсию

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Полёт на вертолёте в замок к потомкам МОНЫ ЛИЗЫ!‏
Предлагаем Вам уникальную возможность отметить любое значимое событие вашей жизни и получить море 🌊 незабываемых впечатлений, посетив родовой замок 🏰, который по сей день принадлежит старинному Княжескому роду известной Европейской Династии семейству Строцци. По древности и значимости род Строцци стоит в одном ряду с Медичи. Из этого рода вышло много знаменитых полководцев, политиков, писателей и ученых. Но, пожалуй, самым неожиданным оказался факт, что представители этой аристократической семьи являются фактически родственницами Моны Лизы, запечатленной на картине Леонардо да Винчи. Мы предлагаем Вам отправиться туда на лёгком вертолёте с опытным пилотом. Увидеть Тоскану с её знаменитыми виноградниками и оливковыми рощами с высоты птичьего полета. В вашем распоряжении будет не маленький иллюминатор, а огромные вертолетные «окна» и лобовые полусферы, дающие шикарный обзор, что позволит Вам в полной мере насладиться панорамой. Вы посетите замок в который вхожи многие видные политические деятели и знаменитости мирового масштаба. Вы увидите старинные винные погреба где производили на протяжении многих веков вино 🍷 Верначча. Это вино упоминается у Данте в «Божественной комедии», им восхищался Микеланджело, а Лоренцо Медичи поставлял его Римскому папе. Мы предлагаем Вам прикоснуться к традициям и легендам: выпить 🍹 вина и отобедать с представителем этого семейства и закупорить себе на память бутылку вина из княжеского погреба! В определённые месяцы возможна охота на фазана в обширных угодьях князя, а также можно развлечься охотой на трюфель.
Для любителей вертолетных прогулок компания Спутник рекомендует ознакомиться с экскурсиями на вертолете 🚁 в Петербурге, забронировать билет 🎫 вы можете на нашем сайте.
Что входит
  • полёт на вертолёте
  • обед на 2 человека
  • визит в винные погреба
  • дегустация вин
Начало и место завершения
🚩 Viareggio

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Limanskaia S.
Limanskaia S.
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