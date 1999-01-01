Limanskaia S. проводит ещё 5 экскурсий

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Попробуй на вкус Тоскану!

Limanskaia S.
Limanskaia S. – Гид из Виареджо
Попробуй на вкус Тоскану!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €375 за экскурсию

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Попробуй на вкус Тоскану!
Попробуй на вкус Тоскану!
Именно в Тоскане находится около 60% всего культурного и исторического наследия! А также этот регион славится своей по крестьянски простой кухней и биологически-чистыми продуктами. Вам представится возможность посетить частную сыроварню затерявшуюся среди знаменитых тосканских холмов, продегустировать несколько овечьих сыров и узнать всё о методах производства. После Вы сможете посетить винные погреба где отведать различные сорта вина и поприсутствовать на деревенской кухне 🥧 в момент приготовления закусок для Вас или же принять участие в краткосрочном кулинарном мастер-классе. По желанию возможно посещение города Вольтерры или Сан джиминьано где попробовать самое лучшее в мире мороженое, колбасу из дикого чёрного кабана и сыра с трюфелями! Тоскана очень вкусная!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Дегустации
  • Мастер-класс
Начало и место завершения
🚩 Viareggio
Попробуй на вкус Тоскану!

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Limanskaia S.
Limanskaia S.
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