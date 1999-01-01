Limanskaia S. проводит ещё 5 экскурсий

Именно в Тоскане находится около 60% всего культурного и исторического наследия! А также этот регион славится своей по крестьянски простой кухней и биологически-чистыми продуктами. Вам представится возможность посетить частную сыроварню затерявшуюся среди знаменитых тосканских холмов, продегустировать несколько овечьих сыров и узнать всё о методах производства. После Вы сможете посетить винные погреба где отведать различные сорта вина и поприсутствовать на деревенской кухне 🥧 в момент приготовления закусок для Вас или же принять участие в краткосрочном кулинарном мастер-классе. По желанию возможно посещение города Вольтерры или Сан джиминьано где попробовать самое лучшее в мире мороженое, колбасу из дикого чёрного кабана и сыра с трюфелями! Тоскана очень вкусная!