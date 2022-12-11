1 чел.
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5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Виченца для искушённых путешественников
Посетить необычную базилику, первый крытый театр Европы и роскошную виллу с историком искусства
21 июля в 09:00
27 июля в 09:00
€350 за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Вилла Вальмарана «У карликов». Фрески Тьеполо в Виченце
Начало: Viale Venezia, 14/b, 36100 Vicenza VI
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
21 июля в 09:00
€200 за всё до 8 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Виченца
Погулять по старинному городу с изящной архитектурой и раскрыть его тайны с профессиональным гидом
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
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