4 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия по Виченце + посещение парка Виллы Ротонда + посещение Виллы Карликов
Путешествие по Виченце откроет перед вами эпоху Возрождения. Посетите старейший крытый театр, шедевры Джованни Беллини и знаменитую Виллу Ротонда
Начало: Viale Venezia, 14/b, 36100 Vicenza
Расписание: ежедневно, кроме понедельника
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
€300 за всё до 8 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Вилла Вальмарана «У карликов». Фрески Тьеполо в Виченце
Вилла Вальмарана «у карликов» в Виченце - уникальное место с фресками Тьеполо, погружающее в атмосферу любви и долга
Начало: Viale Venezia, 14/b, 36100 Vicenza VI
Расписание: ежедневно
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
€200 за всё до 8 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Вилла «Ротонда» - шедевр Андреа Палладио
Посетите Виллу Ротонда в Виченце - уникальное творение Андреа Палладио. Оцените красоту античного храма и живописного ландшафта Долины Тишины
Начало: Viale Venezia, 14/b, 36100 Vicenza VI
Расписание: по средам и субботам
14 авг в 09:00
17 авг в 09:00
€200 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна2 ноября 2023С прекрасным гидом Светланой, увидели много достопримечательностей и узнали много интересного. Меня больше всего поразил театр Олимпико. Очень приятно общаться с компетентным экскурсоводом и просто приятным человеком. Спасибо
- ППолина11 декабря 2022Экскурсия в Виченце. По следам Андреа Палладио+Олимпийский ТеатрПровели незабываемый день со Светланой в Виченце. Как же она умеет увлечь, заинтересовать, показать город во всей красе! Помимо глубоких
Ответы на вопросы от путешественников по Виченце в категории «Популярные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Виченце
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Виченце в августе 2024
Сейчас в Виченце в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 300. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Виченце (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», 1 ⭐ отзыв, цены от €200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь