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1 чел. По популярности 1 отзыв 4 часа Индивидуальная до 8 чел. Экскурсия по Виченце + посещение парка Виллы Ротонда + посещение Виллы Карликов Путешествие по Виченце откроет перед вами эпоху Возрождения. Посетите старейший крытый театр, шедевры Джованни Беллини и знаменитую Виллу Ротонда Начало: Viale Venezia, 14/b, 36100 Vicenza Расписание: ежедневно, кроме понедельника € 300 за всё до 8 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 8 чел. Вилла Вальмарана «У карликов». Фрески Тьеполо в Виченце Вилла Вальмарана «у карликов» в Виченце - уникальное место с фресками Тьеполо, погружающее в атмосферу любви и долга Начало: Viale Venezia, 14/b, 36100 Vicenza VI Расписание: ежедневно € 200 за всё до 8 чел. 2 часа Индивидуальная до 8 чел. Вилла «Ротонда» - шедевр Андреа Палладио Посетите Виллу Ротонда в Виченце - уникальное творение Андреа Палладио. Оцените красоту античного храма и живописного ландшафта Долины Тишины Начало: Viale Venezia, 14/b, 36100 Vicenza VI Расписание: по средам и субботам € 200 за всё до 8 чел. Другие экскурсии Виченцы Последние отзывы на экскурсии Т Татьяна Экскурсия по Виченце +посещение парка Виллы "Ротонда"+посещение Bиллы "Карликов" С прекрасным гидом Светланой, увидели много достопримечательностей и узнали много интересного. Меня больше всего поразил театр Олимпико. Очень приятно общаться с компетентным экскурсоводом и просто приятным человеком. Спасибо

П Полина Экскурсия в Виченце. По следам Андреа Палладио+Олимпийский Театр читать дальше познаний истории и архитектуры, Светлана как нельзя лучше соответствует своему имени - она очень светлый человек, знакомство с которым действительно приносит радость. Однозначно рекомендуем! Провели незабываемый день со Светланой в Виченце. Как же она умеет увлечь, заинтересовать, показать город во всей красе! Помимо глубоких

Ответы на вопросы от путешественников по Виченце в категории «Популярные экскурсии»

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