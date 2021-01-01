Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

Мы начнем нашу экскурсию ⛳ с обзора города Вифлеем — места рождения царя Давида. Затем проедем по долине А-Эла и подымимся на Тель Азека, где происходила легендарная битва между Давидом и Голиафом. Эта битва возвысила Давида в глазах всего народа, и проложила ему дорогу на царство. Затем мы посетим древний Иерусалим — место, с которого все начиналось. Заглянем в гости во дворец Давида, здесь он играл на арфе, писал псалмы, принимал послов, вершил государственные дела. Отсюда же он увидел Бат-Шеву, купающуюся на крыше соседнего дома. Увидел и полюбил ее больше жизни. Гуляя по развалинам древнего города, мы познакомимся поближе с жизнью великого царя. А затем мы посетим его могилу, предварительно обсудив все «за» и «против» того, что эта могила действительно его.