Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

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По следам царя Давида

Гид S.
Гид S. – Гид из Акко
По следам царя Давида
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 4 человек

  • $428 за человека

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По следам царя Давида
Мы начнем нашу экскурсию ⛳ с обзора города Вифлеем — места рождения царя Давида. Затем проедем по долине А-Эла и подымимся на Тель Азека, где происходила легендарная битва между Давидом и Голиафом. Эта битва возвысила Давида в глазах всего народа, и проложила ему дорогу на царство. Затем мы посетим древний Иерусалим — место, с которого все начиналось. Заглянем в гости во дворец Давида, здесь он играл на арфе, писал псалмы, принимал послов, вершил государственные дела. Отсюда же он увидел Бат-Шеву, купающуюся на крыше соседнего дома. Увидел и полюбил ее больше жизни. Гуляя по развалинам древнего города, мы познакомимся поближе с жизнью великого царя. А затем мы посетим его могилу, предварительно обсудив все «за» и «против» того, что эта могила действительно его.
Начало и место завершения
🚩 Akko

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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