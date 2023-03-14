Ашдод – это город древний и современный одновременно. Первое поселение на месте современного Ашдода датируется XVII в. до н. э., что делает его одним из самых древних городов в мире.
Начнем наше путешествие со смотровой площадки, где Ашдод откроется перед нами как на ладони – Холм Ионы, место захоронения ветхозаветного пророка. Пройдем вдоль ручья Лахиш и полюбуемся буйной растительностью и снежно-белыми египетскими цаплями, а также мини-зоопарком – страусами, горными козлами, зебрами.
Затем проедем по набережной Ашдода, полюбуемся на Ашдодскую ривьеру с золотыми пляжами. Посетим новую городскую площадь – центр культуры и развлечений, спустимся к морю – в новый парк “Ашдод Ям”, где нас ждет сад камней, искусственное озеро и замечательные виды на синее-синее море.
А на десерт – свето-музыкальные фонтаны, которые раскрасят ночное небо над Ашдодом тысячами огней!