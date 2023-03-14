Ашдодская мозаика

Знакомство с историческим и современным обликом одного из древнейших городов мира

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Эта экскурсия познакомит вас с главными достопримечательностями и богатой историей Ашдода, пятого по величине города Израиля.

Вы рассмотрите Холм Ионы с высоты птичьего полета, полюбуетесь прекрасной Ашдодской ривьерой, белыми египетскими цаплями и впечатляющими морскими пейзажами.

А завершится прогулка под аккомпанемент свето-музыкальных фонтанов, переливающихся разноцветными огнями!
Ашдодская мозаика
Ашдодская мозаика
Ашдодская мозаика
Ашдодская мозаика
Ашдодская мозаика
Ашдодская мозаика
Ашдодская мозаика
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Описание

Что вас ожидает

Ашдод – это город древний и современный одновременно. Первое поселение на месте современного Ашдода датируется XVII в. до н. э., что делает его одним из самых древних городов в мире.

Начнем наше путешествие со смотровой площадки, где Ашдод откроется перед нами как на ладони – Холм Ионы, место захоронения ветхозаветного пророка. Пройдем вдоль ручья Лахиш и полюбуемся буйной растительностью и снежно-белыми египетскими цаплями, а также мини-зоопарком – страусами, горными козлами, зебрами.

Затем проедем по набережной Ашдода, полюбуемся на Ашдодскую ривьеру с золотыми пляжами. Посетим новую городскую площадь – центр культуры и развлечений, спустимся к морю – в новый парк “Ашдод Ям”, где нас ждет сад камней, искусственное озеро и замечательные виды на синее-синее море.

А на десерт – свето-музыкальные фонтаны, которые раскрасят ночное небо над Ашдодом тысячами огней!

  • Холм Ионы
  • Парк Лахиш
  • Центр Монарт
  • Центр сценических искусств
  • парк “Ашдод Ям”

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
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Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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