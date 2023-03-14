Эта экскурсия познакомит вас с главными достопримечательностями и богатой историей Ашдода, пятого по величине города Израиля. Вы рассмотрите Холм Ионы с высоты птичьего полета, полюбуетесь прекрасной Ашдодской ривьерой, белыми египетскими цаплями и впечатляющими морскими пейзажами. А завершится прогулка под аккомпанемент свето-музыкальных фонтанов, переливающихся разноцветными огнями!

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Описание

Что вас ожидает

Ашдод – это город древний и современный одновременно. Первое поселение на месте современного Ашдода датируется XVII в. до н. э., что делает его одним из самых древних городов в мире.

Начнем наше путешествие со смотровой площадки, где Ашдод откроется перед нами как на ладони – Холм Ионы, место захоронения ветхозаветного пророка. Пройдем вдоль ручья Лахиш и полюбуемся буйной растительностью и снежно-белыми египетскими цаплями, а также мини-зоопарком – страусами, горными козлами, зебрами.

Затем проедем по набережной Ашдода, полюбуемся на Ашдодскую ривьеру с золотыми пляжами. Посетим новую городскую площадь – центр культуры и развлечений, спустимся к морю – в новый парк “Ашдод Ям”, где нас ждет сад камней, искусственное озеро и замечательные виды на синее-синее море.

А на десерт – свето-музыкальные фонтаны, которые раскрасят ночное небо над Ашдодом тысячами огней!