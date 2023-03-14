Ашкелонские древности

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Ашкелонские древности
Ашкелонские древности
Ашкелонские древности
Ашкелонские древности
Ашкелонские древности
Ашкелонские древности
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Это прогулка длиной 5000 лет по национальному парку Ашкелона. Мы войдем в город через самые древние арочные ворота, поговорим об ашкелонском порте-призраке, посетим многочисленные археологические раскопки. Погуляем по римской улице кардо, посетим базилику и булетрион. Полюбуемся церковью эпохи крестоносцев и окунемся в атмосферу крестовых походов. Пройдемся по стенам древнего Ашкелона, которые хранят свои тайны от ханаанеев до крестоносцев.

Сопровождать нас в нашей прогулке будут величайшие полководцы всех времен и народов, которые уже побывали в Ашкелоне – и Рамзес Второй, и Александр Македонский, и Ирод Великий, и Ричард Львиное сердце, и Саладдин. Вы услышите легенды Ашкелона, которым 1000 лет, а закончим нашу прогулку бокалом знаменитого ашкелонского вина, которое так любил уроженец Ашкелона Ирод Великий. И еще много, много, много разного и интересного!

Мы увидим:

  1. Самые древние в мире ворота, через которые можно пройти
  2. Порт-призрак древнего Ашкелона
  3. Остатки улицы Кардо эпохи династии Северов
  4. Базилика – булетрион – место городского собрания
  5. Ашкелонские колодцы – антилии
  6. Стены древнего города эпохи крестоносцев
  7. Церковь Мария Виридис
  8. и многое-многое другое!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дата и количество участников выбирается при бронировании
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