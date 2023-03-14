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Описание

Это прогулка длиной 5000 лет по национальному парку Ашкелона. Мы войдем в город через самые древние арочные ворота, поговорим об ашкелонском порте-призраке, посетим многочисленные археологические раскопки. Погуляем по римской улице кардо, посетим базилику и булетрион. Полюбуемся церковью эпохи крестоносцев и окунемся в атмосферу крестовых походов. Пройдемся по стенам древнего Ашкелона, которые хранят свои тайны от ханаанеев до крестоносцев.

Сопровождать нас в нашей прогулке будут величайшие полководцы всех времен и народов, которые уже побывали в Ашкелоне – и Рамзес Второй, и Александр Македонский, и Ирод Великий, и Ричард Львиное сердце, и Саладдин. Вы услышите легенды Ашкелона, которым 1000 лет, а закончим нашу прогулку бокалом знаменитого ашкелонского вина, которое так любил уроженец Ашкелона Ирод Великий. И еще много, много, много разного и интересного!

Мы увидим: