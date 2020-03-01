Выбирайте и другие экскурсии в Ашкелоне

За шесть часов путешествия вы узнаете все самое интересное об израильском виноградарстве. Мы поговорим о том, что привнесли в местное искусство виноделия греки, крестоносцы и монахи, побываем на монастырских винодельнях и продегустируем аутентичные вина, а после посетим винодельческий завод «Баркан», где вам откроются все премудрости винного производства.

Что вас ожидает

Понятно, что сыны Израилевы не были первыми, кто воспользовался плодами Земли Ханаанской, но культура виноградарства и виноделия сохраняется здесь с библейских времён. Впрочем, и последующие посетители этих мест (греки, римляне, крестоносцы и монахи различных конфессий) немало привнесли в данное искусство. Нам же теперь остаётся только оценить наследство поколений виноделов этой земли. В Израиле существуют десятки маленьких частных виноделен, производящих свои аутентичные вина, крупные заводы, продукция которых ценится во многих странах мира, и монастыри, специализирующиеся на изготовлении вина и оливкового масла из плодов, выращенных на монастырских землях.

За шесть часов нашей поездки невозможно будет оценить всё это многообразие, но, как говорят французы, «чтобы узнать вкус вина, не надо пить всю бочку до дна».

Мы посетим французский монастырь Латрун (The Monastery of Silence) или, как часто его называют, “Монастырь молчальников”, который был основан монахами ордена траппистов в 1890 году. Одним из видов их деятельности и является виноградарство и виноделие.

Далее мы отправимся в монастырь салезианцев – членов монашеской конгрегации, созданной католическим святым Иоанном Боско. Монастырь построен на месте старой византийской церкви, по преданию здесь находилась могила Св. Стефана и Рабана Гамлиэля – учителя апостола Павла. Следуя же нашей цели, мы заглянем здесь в магазинчик, торгующий вином местного производства и оливковым маслом.

Также мы побываем на крупном винодельческом заводе “Баркан” (Barkan), где познакомимся со всем процессом производства вина от А до Я.

Протяженность нашего маршрута – 150 км.

Дополнительные расходы: стоимость экскурсии на заводе “Barkan” (7 евро за человека).

До встречи на «винной дороге»!

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто верит: “In vino veritas!”