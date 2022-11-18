3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в Красный каньон: уникальные ландшафты и горные панорамы
Красный каньон вблизи Эйлата удивит вас своими «марсианскими» ландшафтами и захватывающими горными панорамами. Это будет незабываемое видовое путешествие
Завтра в 08:00
11 сен в 08:00
от €150 за всё до 2 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия в Ботанический сад Эйлата - оазис в пустыне
Прогуляйтесь по Ботаническому саду Эйлата, наслаждаясь красотой баобабов, фруктовых деревьев и тропического леса с дождем. Уникальное место для всей семьи
Завтра в 08:00
11 сен в 08:00
от €150 за всё до 2 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Эйлатское сафари: экскурсия в горы и заповедники
Эйлатское сафари - это незабываемое путешествие в горы и заповедники, где вы увидите розовых фламинго, скрытое озеро и Амрамовы столбы
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €150 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария18 ноября 2022Огромное спасибо экскурсоводу за отличное начало дня!) мы зарядились положительными эмоциями и хорошо провели время! Было очень круто!) всем Советую!!!!!
- ЛЛеонид6 июня 2022Благодарим Диану и Владимира за интересную экскурсию по Красному Каньону.
- ММишель17 ноября 2020К сожалению, красный каньон закрыт и я решила взять экскурсию в Тимна парк. Ни разу не пожалела! Марианские пейзажи,отличное место
- еелена2 мая 2014Большое спасибо за органзацию нашей экскурсии. Все было замечательно.
Ответы на вопросы от путешественников по Эйлату в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Эйлату в сентябре 2024
Сейчас в Эйлате в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 150. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
Экскурсии на русском языке в Эйлате (Израиль 🇮🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 7 ⭐ отзывов, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь