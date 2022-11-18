читать дальше

для отдыха душой от городской суеты. Людей нету, тихо и спокойно. Владимир - гид с хорошим чувством юмора. Показал самые интересные места, рассказал немного истории и дал достаточно времени на самостоятельную прогулку. Из минусов: не самая низкая цена и то,что гид курил в машине всю дорогу. Итог: если есть экстра денежка в кармане и нет своей машины, то стоит взять экскурсию с Владимиром