На Рождество – экскурсии в Эйлате

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Эйлате на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Путешествие в Красный каньон
На машине
6 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в Красный каньон: уникальные ландшафты и горные панорамы
Красный каньон вблизи Эйлата удивит вас своими «марсианскими» ландшафтами и захватывающими горными панорамами. Это будет незабываемое видовое путешествие
Завтра в 08:00
11 сен в 08:00
от 150 за всё до 2 чел.
Ботанический сад Эйлата
На машине
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия в Ботанический сад Эйлата - оазис в пустыне
Прогуляйтесь по Ботаническому саду Эйлата, наслаждаясь красотой баобабов, фруктовых деревьев и тропического леса с дождем. Уникальное место для всей семьи
Завтра в 08:00
11 сен в 08:00
от 150 за всё до 2 чел.
Эйлатское сафари
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Эйлатское сафари: экскурсия в горы и заповедники
Эйлатское сафари - это незабываемое путешествие в горы и заповедники, где вы увидите розовых фламинго, скрытое озеро и Амрамовы столбы
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 150 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    18 ноября 2022
    Путешествие в Красный каньон
    Огромное спасибо экскурсоводу за отличное начало дня!) мы зарядились положительными эмоциями и хорошо провели время! Было очень круто!) всем Советую!!!!!
  • Л
    Леонид
    6 июня 2022
    Путешествие в Красный каньон
    Благодарим Диану и Владимира за интересную экскурсию по Красному Каньону.
  • М
    Мишель
    17 ноября 2020
    Путешествие в Красный каньон
    К сожалению, красный каньон закрыт и я решила взять экскурсию в Тимна парк. Ни разу не пожалела! Марианские пейзажи,отличное место
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    для отдыха душой от городской суеты. Людей нету, тихо и спокойно. Владимир - гид с хорошим чувством юмора. Показал самые интересные места, рассказал немного истории и дал достаточно времени на самостоятельную прогулку. Из минусов: не самая низкая цена и то,что гид курил в машине всю дорогу. Итог: если есть экстра денежка в кармане и нет своей машины, то стоит взять экскурсию с Владимиром

  • е
    елена
    2 мая 2014
    Ботанический сад Эйлата
    Большое спасибо за органзацию нашей экскурсии. Все было замечательно.

Ответы на вопросы от путешественников по Эйлату в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Эйлату в сентябре 2024
Сейчас в Эйлате в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 150. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
Экскурсии на русском языке в Эйлате (Израиль 🇮🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 7 ⭐ отзывов, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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