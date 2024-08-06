8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Автомобильная экскурсия «от Рождества до Воскресения» по христианским святыням
Погрузитесь в атмосферу христианских святынь Вифлеема и Иерусалима, посетив базилику Рождества Христова, Храм Гроба Господня и другие значимые места
Начало: Выезд возможен из любого отеля на Мертвом море
Расписание: по договоренности
Завтра в 11:00
7 авг в 09:00
от $560 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Персональная экскурсия по мусульманским святыням Иерусалима
Посетите главные мусульманские святыни Иерусалима. Узнайте о чуде с пророком Мухаммедом и прогуляйтесь по историческим улицам города
Начало: В вашем отеле
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от $560 за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Приморские города Акко, Хайфа, Кейсария - индивидуальная экскурсия
Путешествие по древним приморским городам Израиля. Увидите крепостные стены Акко, Бахайские сады Хайфы и римские постройки Кейсарии
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от $730 за всё до 4 чел.
17 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие в Иерусалим и Вифлеем с личным гидом
Путешествие в Иерусалим из Эйлата: река Иордан, купание в Мертвом море, святые места и Вифлеем. Личный гид и уникальные впечатления ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: КАЖДЫЙ ДЕНЬ, выезд 06:00 утра
7 авг в 06:00
8 авг в 06:00
от $1 200 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная автомобильная экскурсия «Подземный Иерусалим»
Путешествие по подземному Иерусалиму с персональным гидом: город Давида, тоннель Хасмонеев, Стена Плача, монастырь Сестер Сиона и Храм Гроба Господня
Начало: Выезд возможен из любого отеля на Мертвом море
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от $560 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Автомобильная экскурсия «Цфат - город, удерживающий мир от падения»
Путешествие в священный Цфат - центр Каббалы и мистицизма. Осмотр древних синагог и прогулка по Кварталу художников. Посещение могил мудрецов и мозаик Ципори
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
Завтра в 10:00
7 авг в 09:00
от $660 за всё до 4 чел.
14 часов
Групповая
до 20 чел.
Путешествие на Мертвое море из Эйлата: уникальный опыт и спа
Израиль славится Мертвым морем, чьи воды и грязи обладают лечебными свойствами. Проведите день на его берегах, наслаждаясь спа-процедурами и отдыхом
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник и пятница, выезд в 7 утра.
9 авг в 07:00
12 авг в 07:00
$180 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Историческая экскурсия по Иерусалиму с Масличной горы
Посетите главные святыни Иерусалима, связанные с Иисусом Христом. Индивидуальная экскурсия включает Масличную гору, Гефсиманский сад и храм Плача Господня
Начало: Выезд возможен из любого отеля на Мертвом море
Расписание: выезд на экскурсию в 8:00 или по договоренности
Завтра в 10:00
7 авг в 09:00
от $560 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Крестный путь - последние часы земной жизни Иисуса Христа
Погрузитесь в историю последних часов жизни Иисуса Христа на индивидуальной экскурсии по Крестному пути в Иерусалиме. Узнайте о значимых местах и событиях
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от $560 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Эйлату в категории «Популярные экскурсии»
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