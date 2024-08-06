8 часов

Индивидуальная до 7 чел.

Историческая экскурсия по Иерусалиму с Масличной горы Посетите главные святыни Иерусалима, связанные с Иисусом Христом. Индивидуальная экскурсия включает Масличную гору, Гефсиманский сад и храм Плача Господня Начало: Выезд возможен из любого отеля на Мертвом море

Расписание: выезд на экскурсию в 8:00 или по договоренности