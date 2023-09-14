2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия в Ботанический сад Эйлата - оазис в пустыне
Прогуляйтесь по Ботаническому саду Эйлата, наслаждаясь красотой баобабов, фруктовых деревьев и тропического леса с дождем. Уникальное место для всей семьи
Завтра в 09:00
7 авг в 08:00
от €150 за всё до 2 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
Отправьтесь в путешествие по парку Тимна и копям царя Соломона. Вас ждут невероятные виды, древние храмы и отдых у озера Тимна. Не забудьте удобную обувь и воду
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
от €170 за всё до 2 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Эйлатское сафари: экскурсия в горы и заповедники
Эйлатское сафари - это незабываемое путешествие в горы и заповедники, где вы увидите розовых фламинго, скрытое озеро и Амрамовы столбы
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
от €150 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННэлли14 сентября 2023Все было отлично. Спасибо большое Володе. Необычность и креативность его личности замечательное дополнение к путешествию
- ТТатьяна8 июня 2023Прекрасный день провели с Владимиром в Тимна парке. Сначала, стоит отметить, что экскурсией мы заинтересовались накануне, в 8 вечера. Тем не
- ННиколай22 апреля 2023Интересный тур в парк Тимна на машине Владимира и с его сопровождением. Рассказчик он интересный, с современным чувством юмора и
- еелена2 мая 2014Большое спасибо за органзацию нашей экскурсии. Все было замечательно.
Ответы на вопросы от путешественников по Эйлату в категории «Все»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Эйлате
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Эйлату в августе 2024
Сейчас в Эйлате в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 170. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
Экскурсии на русском языке в Эйлате (Израиль 🇮🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Все», 14 ⭐ отзывов, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь