Все – экскурсии в Эйлате

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Эйлате на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Ботанический сад Эйлата
На машине
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия в Ботанический сад Эйлата - оазис в пустыне
Прогуляйтесь по Ботаническому саду Эйлата, наслаждаясь красотой баобабов, фруктовых деревьев и тропического леса с дождем. Уникальное место для всей семьи
Завтра в 09:00
7 авг в 08:00
от 150 за всё до 2 чел.
Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
На машине
13 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
Отправьтесь в путешествие по парку Тимна и копям царя Соломона. Вас ждут невероятные виды, древние храмы и отдых у озера Тимна. Не забудьте удобную обувь и воду
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
от 170 за всё до 2 чел.
Эйлатское сафари
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Эйлатское сафари: экскурсия в горы и заповедники
Эйлатское сафари - это незабываемое путешествие в горы и заповедники, где вы увидите розовых фламинго, скрытое озеро и Амрамовы столбы
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
от 150 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нэлли
    14 сентября 2023
    Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
    Все было отлично. Спасибо большое Володе. Необычность и креативность его личности замечательное дополнение к путешествию
  • Т
    Татьяна
    8 июня 2023
    Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
    Прекрасный день провели с Владимиром в Тимна парке. Сначала, стоит отметить, что экскурсией мы заинтересовались накануне, в 8 вечера. Тем не
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    менее, организовано все было очень оперативно, все наши пожелания были учтены. Нас забрали из отеля на комфортабельном кондиционированном авто. В пути до парка узнали обо всем что растет, производится и историческую справку местности. Все в доступной, интересной, смешной форме. Хотя в этот день была песчаная буря, Владимир уделил достаточное время и столпам Соломона с храмом Хатхор, и миражам, магазину сувениров и самостоятельной подготовке сувенира из цветной крошки местных камней. Исторический фильм в парке так же стоит посмотреть. Этот парк - захватывающее место для многократного посещения. Конечно, только с Владимиром. Непосредственный участник раскопок и увлеченный человек, умеющий интересно рассказать, а так же внимательный к туристу, сделал нашу поездку незабываемой и полной впечатлений. Огромная благодарность!

  • Н
    Николай
    22 апреля 2023
    Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
    Интересный тур в парк Тимна на машине Владимира и с его сопровождением. Рассказчик он интересный, с современным чувством юмора и
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    большим знанием темы. В начале экскурсии хороший 3- или 4-D фильм, потом три остановки на значимых местах и время полазить по скалам и т. п. В общем неплохая альтернатива взять на прокат машину и посмотреть все самим.

    Интересный тур в парк Тимна на машине Владимира и с его сопровождением. Рассказчик он интересный, сИнтересный тур в парк Тимна на машине Владимира и с его сопровождением. Рассказчик он интересный, сИнтересный тур в парк Тимна на машине Владимира и с его сопровождением. Рассказчик он интересный, с
  • е
    елена
    2 мая 2014
    Ботанический сад Эйлата
    Большое спасибо за органзацию нашей экскурсии. Все было замечательно.

Ответы на вопросы от путешественников по Эйлату в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Эйлату в августе 2024
Сейчас в Эйлате в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 170. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
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