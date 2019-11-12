Исследуйте подводный мир красочных коралловых рифов Эйлата и полюбуйтесь более чем 10 000 видами рыб, кораллов, губок и других морских обитателей. Не упустите возможность попробовать себя в фотосъемке под водой, чтобы оставить себе кадры на память.

После сбора на месте встречи возьмите напрокат или приобретите маску, трубку и ласты в дайвинг-центре местного туроператора. А затем отправляйтесь в незабываемое путешествие по коралловым рифам Эйлата. Прежде чем погрузиться, получите инструктаж по технике плавания и узнайте о правилах безопасности при использовании снаряжения от опытного инструктора.

Поймайте прекрасные мгновения, заказав подводную цифровую фотосъемку за доплату в дайвинг-центре. Привезите домой памятные фотографии ваших друзей или семьи на фоне красочной морской жизни и ярких кораллов.

Пожалуйста, обратите внимание, что пока вы под водой, вам нельзя будет ничего трогать, чтобы не нарушать природный баланс. По этой же причине запрещается кормить подводных обитателей.