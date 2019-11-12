Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Исследуйте яркие коралловые рифы Эйлата в ходе сноркелинг-тура
Полюбуйтесь более чем 10 000 видами местных рыб, губок, кораллов
Возьмите максимум от своего приключения в сопровождении личного опытного инструктора по сноркелингу
Не упустите возможность сделать подводную фотосессию – как дополнительная опция
Исследуйте подводный мир красочных коралловых рифов Эйлата и полюбуйтесь более чем 10 000 видами рыб, кораллов, губок и других морских обитателей. Не упустите возможность попробовать себя в фотосъемке под водой, чтобы оставить себе кадры на память.
После сбора на месте встречи возьмите напрокат или приобретите маску, трубку и ласты в дайвинг-центре местного туроператора. А затем отправляйтесь в незабываемое путешествие по коралловым рифам Эйлата. Прежде чем погрузиться, получите инструктаж по технике плавания и узнайте о правилах безопасности при использовании снаряжения от опытного инструктора.
Поймайте прекрасные мгновения, заказав подводную цифровую фотосъемку за доплату в дайвинг-центре. Привезите домой памятные фотографии ваших друзей или семьи на фоне красочной морской жизни и ярких кораллов.
Пожалуйста, обратите внимание, что пока вы под водой, вам нельзя будет ничего трогать, чтобы не нарушать природный баланс. По этой же причине запрещается кормить подводных обитателей.
Ответы на вопросы
Что входит
Снаряжение для подводного плавания: маска, трубка и ласты
Гидрокостюм и специальные носочки
Профессиональный инструктор/гид
Много питьевой воды
Что не входит
Трансфер от/до отеля
Еда и закуски
Подводная фотосъемка (за отдельную плату)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Что взять с собой
Паспорт или удостоверение личности
Купальный костюм
Полотенце
Не допускаются
Домашние животные
Важная информация
Обязательно возьмите с собой купальники, полотенце и паспорт или другое удостоверение личности
Запрещается трогать или кормить подводных животных, чтобы предотвратить нарушение природного баланса
Не подходит для следующих категорий людей
Люди с заболеваниями спины
Люди с ограниченными возможностями передвижения
Люди с заболеваниями сердца
Люди в инвалидных креслах
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
J
Judy
12 ноя 2019
(США)
Алекс был отличным гидом по сноркелингу, и он привел нас к части рифа со всеми видами красивых кораллов и рыб. Мне очень понравился опыт Get your Guide, и я очень его рекомендую.
А
Аноним
6 сен 2019
(Германия)
Прекрасный опыт в подводном мире Красного моря! У нас был отличный гид, который дал нам хорошее представление о подводном плавании и объяснил все ясно. Настоятельно рекомендуется тур!
А
Аноним
14 июня 2021
(Израиль)
Оригинал (en)
Удивительный
А
Аноним
6 мар 2020
(Германия)
Оригинал (de)
Организатор был довольно неорганизованным, в тот день мы были единственными гостями. Это местный дайв-хаус, как будто здесь дюжина, и это побочный бизнес. Сам гид был приветлив, время последнего погружения составило около 30 минут.
D
Davide
2 ноя 2019
Оригинал (it)
Море очень красивое и полно рыбы, но добавленная стоимость гида была очень маленькой.
D
Daniel
30 окт 2019
(Израиль)
Оригинал (en)
Приемлемые цены, дружелюбный гид. Коралл тоже потрясающий!
А
Аноним
19 сен 2019
(Великобритания)
Оригинал (en)
В нем говорилось, что это длилось два часа, но на самом деле это длилось меньше часа, гид был полезен, но я определенно не рекомендовал бы делать этот тур. Это была пустая трата денег.
Claudia
15 авг 2019
(Италия)
Оригинал (it)
Хорошие впечатления, но тем, кто умеет плавать, лучше арендовать оборудование в заведении и наслаждаться рифом самостоятельно. Несмотря на это, было бы лучше, если бы у нас было больше получаса времени (мы вошли в воду с одной стороны и вышли через полчаса, чтобы вернуться к машине по участку плавания пешком)
S
Sara
10 авг 2019
(Швеция)
Оригинал (sv)
Плавание с маской и трубкой в Красном море было самым потрясающим опытом! Благодаря отличному инструктору Дмитрию мы получили всю необходимую информацию еще до того, как погрузиться в воду. Несмотря на то, что никто из нас не занимался сноркелингом до того, как мы чувствовали себя полностью комфортно и отлично провели время!