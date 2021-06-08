Сначала вас встретят в отеле, а затем отвезут к месту отправления внедорожников. Отсюда вы отправитесь вверх по руслу пересохшей реки к вершине горы Йоаш высотой 725 метров над уровнем моря, по дороге проезжая Наал Соломона, Наал Ровоама и Наал Иосафата. В пути вы сделаете насколько остановок, во время которых гид расскажет об истории региона.

Вас также ждет небольшой пикник с питой, местным творогом лабане и чашкой травяного чая, после чего продолжите путешествие к последней остановке маршрута. С этой высоты вы сможете увидеть сразу четыре страны: Израиль, Египет, Саудовскую Аравию и Иорданию. Побывав на горе Йоаш, вы сможете вернуться в свой отель.