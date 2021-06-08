Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Полюбуйтесь закатом в Эйлатских горах
Испытайте прилив адреналина во время экстремального вождения
Постойте на месте, откуда видно сразу четыре страны
Полюбуйтесь потрясающим видом на залив Акаба
Узнайте об истории и культуре региона
Сначала вас встретят в отеле, а затем отвезут к месту отправления внедорожников. Отсюда вы отправитесь вверх по руслу пересохшей реки к вершине горы Йоаш высотой 725 метров над уровнем моря, по дороге проезжая Наал Соломона, Наал Ровоама и Наал Иосафата. В пути вы сделаете насколько остановок, во время которых гид расскажет об истории региона.
Вас также ждет небольшой пикник с питой, местным творогом лабане и чашкой травяного чая, после чего продолжите путешествие к последней остановке маршрута. С этой высоты вы сможете увидеть сразу четыре страны: Израиль, Египет, Саудовскую Аравию и Иорданию. Побывав на горе Йоаш, вы сможете вернуться в свой отель.
Ответы на вопросы
Что входит
Тур с гидом на внедорожниках
Легкий пикник с питой, творогом лабане и восточным печеньем, а также чашкой травяного чая
Трансфер из отелей Эйлата
Комментарий гида на двух или трех языках (английском, иврите или русском)
Профессиональный водитель
Что не входит
Чаевые (рекомендуется оставить гиду 15-20% в конце тура)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Что взять с собой
Теплая одежда
Солнцезащитные очки
Головной убор
Солнцезащитный крем
Вода
Важная информация
В случае неявки оплата тура не возвращается
Если вы отмените тур менее чем за 24 часа до его начала, оплата не возвращается
Не подходит для следующих категорий людей
Беременные женщины
Люди с заболеваниями спины
Люди с ограниченными возможностями передвижения
Люди в инвалидных креслах
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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–
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
E
Eliyahu
8 июня 2021
(Израиль)
отличный опыт, дружелюбный гид, красивые виды
J
Julie
30 мая 2021
(Израиль)
Отличный джип-тур, заказанный на вечер, когда я приехал. Отличный способ начать свой 5-дневный отпуск в Эйлате
А
Аноним
31 мар 2021
(Израиль)
Алекс потрясающий, и виды тоже! 100% того стоит!
A
Alexander
20 фев 2020
(Германия)
Потрясающие виды пустыни и гида Алекса были просто восхитительны!
S
Stefan
19 фев 2020
(Румыния)
Хороший общий опыт. Возьмите с собой теплую одежду зимой. Алекс, гид, произвел хорошее впечатление.
Gyulai
4 фев 2020
(Венгрия)
Deffo должен сделать что-то в Эйлате:) Прекрасный вид, очень крутой и веселый гид! Вы можете осмотреть окрестности и узнать это лучше! Наслаждайтесь и не забудьте повесить на
G
Giorgio
29 янв 2020
(Италия)
Очень многообещающий опыт, который нельзя пропустить! Доброта и сочувствие Алекса были фантастическим гарниром. Я определенно сделал бы это снова
A
Arne
22 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Превосходно !!!
А
Аноним
15 окт 2021
(Израиль)
Оригинал (en)
Превосходно
L
Lina
21 сен 2021
(Израиль)
Оригинал (es)
У нас с Александром было очень красивое и увлекательное приключение на джипах. Мы полностью рекомендуем этот опыт. Пейзаж в пустыне потрясающий и захватывающий. Просто сделайте это, и вы не пожалеете.
M
Melanie
5 авг 2021
(Израиль)
Оригинал (en)
Наш гид был восхитителен, а окрестности были красивыми.
А
Аноним
18 июля 2021
(Израиль)
Оригинал (de)
Очень красивый джип-тур. Отличный сервис с трансфером ... Очень трогательно смотреть с высоты, огромная панорама.
А
Аноним
14 июня 2021
(Израиль)
Оригинал (en)
Самый удивительный опыт когда-либо
А
Аноним
14 мая 2021
(Израиль)
Оригинал (sv)
Ярко веселый и знающий гид, хорошее знание английского языка, истории, археологии и географически интересных мест. Хороший перерыв с лабне, чаем и хлебом в дикой природе после поразительной езды по бездорожью. Приключение с прекрасным видом на окрестности и закат. Действительно весело и полезно.
L
Lior
27 дек 2020
(Израиль)
Оригинал (en)
Какой потрясающий опыт с Алексом! Он был таким дружелюбным, знающим и веселым! Он держал нас полностью сосредоточенными и развлекал, мы многому научились, и виды были захватывающими. Настоятельно рекомендуется!