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его достопримечательностях. Ирина была очень дружелюбна и с радостью и очень увлекательно отвечала на все вопросы. Она организовал тур так, чтобы все было комфортно и интересно. Рекомендую Ирину всем, кто хочет узнать больше о культуре и истории Иерусалима и хорошо провести время.