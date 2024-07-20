Экскурсии по Святым местам

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии по Святым местам» в Иерусалиме на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Святые места в Иерусалиме. История трех мировых религий
Пешая
157 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Святые места Иерусалима: путешествие через историю трех религий
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иерусалима, где переплетаются истории трех мировых религий и древние традиции
Начало: Яффские ворота
Завтра в 09:00
6 авг в 08:00
200 за всё до 5 чел.
По следам Иисуса Христа в Иерусалиме
Пешая
21 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
По следам Иисуса Христа в Иерусалиме
От места рождения до распятия и воскрешения - экскурсия по священным памятникам христианской религии
Начало: На остановке трамвая у Дамасских ворот
7 авг в 08:00
11 авг в 08:00
300 за всё до 10 чел.
Иерусалим Христианский с выбором программы
5 отзывов
10 часов
Индивидуальная
Иерусалим Христианский: от Старого города до Мертвого моря
Погрузитесь в атмосферу одного из самых святых городов мира, посетив его знаковые места и уникальные святыни
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
от $550 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    20 июля 2024
    Святые места в Иерусалиме. История трех мировых религий
    У нас был замечательный замечательный тур по Иерусалиму благодаря Ирине. Она прекрасно знает историю города и очень увлекательно рассказывает о
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    его достопримечательностях. Ирина была очень дружелюбна и с радостью и очень увлекательно отвечала на все вопросы. Она организовал тур так, чтобы все было комфортно и интересно. Рекомендую Ирину всем, кто хочет узнать больше о культуре и истории Иерусалима и хорошо провести время.

  • О
    Оксана
    7 июля 2024
    Святые места в Иерусалиме. История трех мировых религий
    Очень интересная экскурсия от Ирины. Профессиональный гид, очень интересно рассказывает, 3 часа пролетает незаметно! Спасибо большое!
  • О
    Олег
    24 июня 2024
    Святые места в Иерусалиме. История трех мировых религий
    Нам с женой очень понравилась экскурсия, которую провела Ирина. У нас в распоряжении было немного времени, но Ирина смогла поделиться
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    с нами большим объемом информации. Ирина очень приятный человек, ее речь грамотная, знания исторического материала глубокие. Хочется возвращаться в Иерусалим и узнавать вместе с этим же экскурсоводом больше и больше об истории этого старинного и волшебного города!

  • Д
    Дмитрий
    11 августа 2023
    По следам Иисуса Христа в Иерусалиме
    Всё было просто великолепно!
    Всё было просто великолепно!
  • A
    Alexei
    7 мая 2023
    По следам Иисуса Христа в Иерусалиме
    Очень интересный тур! Орна - очень интересный рассказчик! Объем знаний, которым делиться Орна просто поражает! Всем рекоммендую туры с Орной в Израиле!
  • О
    Олег
    4 января 2023
    По следам Иисуса Христа в Иерусалиме
    Если вы хотите получить по максимуму то выбирайте эту экскурсию. Вы просто переноситесь во времена нового завета. И еще кое что, Орна спасибо за ценовую политику (value for money).

Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Экскурсии по Святым местам»

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  3. Иерусалим Христианский с выбором программы
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8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Старый город
  2. Храм Гроба Господня
  3. Стена Плача
  4. Храмовая гора
  5. Масличная гора
  6. Гефсиманский сад
  7. Еврейский квартал
  8. Крестный путь Иерусалим
Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в августе 2024
Сейчас в Иерусалиме в категории "Экскурсии по Святым местам" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 550. Туристы уже оставили гидам 183 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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