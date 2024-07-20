3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборСвятые места Иерусалима: путешествие через историю трех религий
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иерусалима, где переплетаются истории трех мировых религий и древние традиции
Начало: Яффские ворота
Завтра в 09:00
6 авг в 08:00
€200 за всё до 5 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
По следам Иисуса Христа в Иерусалиме
От места рождения до распятия и воскрешения - экскурсия по священным памятникам христианской религии
Начало: На остановке трамвая у Дамасских ворот
7 авг в 08:00
11 авг в 08:00
€300 за всё до 10 чел.
10 часов
Индивидуальная
Иерусалим Христианский: от Старого города до Мертвого моря
Погрузитесь в атмосферу одного из самых святых городов мира, посетив его знаковые места и уникальные святыни
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
от $550 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим20 июля 2024У нас был замечательный замечательный тур по Иерусалиму благодаря Ирине. Она прекрасно знает историю города и очень увлекательно рассказывает о
- ООксана7 июля 2024Очень интересная экскурсия от Ирины. Профессиональный гид, очень интересно рассказывает, 3 часа пролетает незаметно! Спасибо большое!
- ООлег24 июня 2024Нам с женой очень понравилась экскурсия, которую провела Ирина. У нас в распоряжении было немного времени, но Ирина смогла поделиться
- ДДмитрий11 августа 2023Всё было просто великолепно!
- AAlexei7 мая 2023Очень интересный тур! Орна - очень интересный рассказчик! Объем знаний, которым делиться Орна просто поражает! Всем рекоммендую туры с Орной в Израиле!
- ООлег4 января 2023Если вы хотите получить по максимуму то выбирайте эту экскурсию. Вы просто переноситесь во времена нового завета. И еще кое что, Орна спасибо за ценовую политику (value for money).
Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Экскурсии по Святым местам»
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