6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Подземный Иерусалим: уникальное путешествие в город царя Давида
Отправьтесь в увлекательное путешествие по подземельям Иерусалима, где каждый шаг рассказывает истории древности
Начало: У Яффских ворот
Завтра в 10:00
9 сен в 10:00
€321 за всё до 10 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
По следам Иисуса Христа в Иерусалиме
От места рождения до распятия и воскрешения - экскурсия по священным памятникам христианской религии
Начало: На остановке трамвая у Дамасских ворот
13 сен в 08:00
17 сен в 08:00
€300 за всё до 10 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: История новых районов Иерусалима
Погрузитесь в уникальную историю Иерусалима, посетив его новые районы и узнав о жизни за городскими стенами
Начало: У мельницы монтифьери
13 сен в 09:00
17 сен в 09:00
€160 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККатя29 августа 2023Экскурсия прошла хорошо, интересно.
- ДДмитрий11 августа 2023Всё было просто великолепно!
- AAlexei7 мая 2023Очень интересный тур! Орна - очень интересный рассказчик! Объем знаний, которым делиться Орна просто поражает! Всем рекоммендую туры с Орной в Израиле!
- ККарина30 апреля 2023Мы провели чудесный день в Иерусалиме! Ольга интересный рассказчик. Маршрут экскурсии хорошо продуман. Рекомендую! Оля, спасибо!
- ООлег4 января 2023Если вы хотите получить по максимуму то выбирайте эту экскурсию. Вы просто переноситесь во времена нового завета. И еще кое что, Орна спасибо за ценовую политику (value for money).
- TTigran1 декабря 2022Отличный тур, показывающие Иерусалим совершенно с другого уровня. Очень интересно и познавательно. Рекомендую.
- ААркадий9 февраля 2016Это не первое моё посещение Иерусалима - я многократно бывал здесь раньше. Тем не менее, Орна представила мне этот город
Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «На Рождество»
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