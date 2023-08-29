На Рождество – экскурсии в Иерусалиме

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Иерусалиме на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Подземный Иерусалим - город царя Давида
Пешая
25 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Подземный Иерусалим: уникальное путешествие в город царя Давида
Отправьтесь в увлекательное путешествие по подземельям Иерусалима, где каждый шаг рассказывает истории древности
Начало: У Яффских ворот
Завтра в 10:00
9 сен в 10:00
321 за всё до 10 чел.
По следам Иисуса Христа в Иерусалиме
Пешая
21 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
По следам Иисуса Христа в Иерусалиме
От места рождения до распятия и воскрешения - экскурсия по священным памятникам христианской религии
Начало: На остановке трамвая у Дамасских ворот
13 сен в 08:00
17 сен в 08:00
300 за всё до 10 чел.
Новые районы Иерусалима
Пешая
1 отзыв
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: История новых районов Иерусалима
Погрузитесь в уникальную историю Иерусалима, посетив его новые районы и узнав о жизни за городскими стенами
Начало: У мельницы монтифьери
13 сен в 09:00
17 сен в 09:00
160 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Катя
    29 августа 2023
    Подземный Иерусалим - город царя Давида
    Экскурсия прошла хорошо, интересно.
  • Д
    Дмитрий
    11 августа 2023
    По следам Иисуса Христа в Иерусалиме
    Всё было просто великолепно!
    Всё было просто великолепно!
  • A
    Alexei
    7 мая 2023
    По следам Иисуса Христа в Иерусалиме
    Очень интересный тур! Орна - очень интересный рассказчик! Объем знаний, которым делиться Орна просто поражает! Всем рекоммендую туры с Орной в Израиле!
  • К
    Карина
    30 апреля 2023
    Подземный Иерусалим - город царя Давида
    Мы провели чудесный день в Иерусалиме! Ольга интересный рассказчик. Маршрут экскурсии хорошо продуман. Рекомендую! Оля, спасибо!
  • О
    Олег
    4 января 2023
    По следам Иисуса Христа в Иерусалиме
    Если вы хотите получить по максимуму то выбирайте эту экскурсию. Вы просто переноситесь во времена нового завета. И еще кое что, Орна спасибо за ценовую политику (value for money).
  • T
    Tigran
    1 декабря 2022
    Подземный Иерусалим - город царя Давида
    Отличный тур, показывающие Иерусалим совершенно с другого уровня. Очень интересно и познавательно. Рекомендую.
  • А
    Аркадий
    9 февраля 2016
    Новые районы Иерусалима
    Это не первое моё посещение Иерусалима - я многократно бывал здесь раньше. Тем не менее, Орна представила мне этот город
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    в совершенно новом ракурсе. Большинство экскурсий исторического толка делают упор именно на древние времена, концентрируясь на Старом Городе (что вполне естественно - ведь история Иерусалима измеряется тысячелетиями). Орна же проливает свет на относительно новую историю города - конец ХIX-начало ХХ века. Эта экскурсия даёт замечательное представление о том как развивался Иерусалим и как изменился его уровень жизни за последнее столетие. Как экскурсовод Орна - мастер своего дела; я уверен что любая из её экскурсий заслуживает внимания. Но эту конкретную экскурсию я лично рекомендую всем кто интересуется историей именно современного Иерусалима.

Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «На Рождество»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Подземный Иерусалим - город царя Давида
  2. По следам Иисуса Христа в Иерусалиме
  3. Новые районы Иерусалима
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8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Старый город
  2. Храм Гроба Господня
  3. Стена Плача
  4. Храмовая гора
  5. Гефсиманский сад
  6. Масличная гора
  7. Еврейский квартал
  8. Крестный путь Иерусалим
Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в сентябре 2024
Сейчас в Иерусалиме в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 321. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Иерусалиме (Израиль 🇮🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 47 ⭐ отзывов, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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