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в совершенно новом ракурсе. Большинство экскурсий исторического толка делают упор именно на древние времена, концентрируясь на Старом Городе (что вполне естественно - ведь история Иерусалима измеряется тысячелетиями). Орна же проливает свет на относительно новую историю города - конец ХIX-начало ХХ века. Эта экскурсия даёт замечательное представление о том как развивался Иерусалим и как изменился его уровень жизни за последнее столетие. Как экскурсовод Орна - мастер своего дела; я уверен что любая из её экскурсий заслуживает внимания. Но эту конкретную экскурсию я лично рекомендую всем кто интересуется историей именно современного Иерусалима.