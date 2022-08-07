Однодневные – экскурсии в Иерусалиме

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Иерусалиме на русском языке, цены от €350. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
2 дня на Мертвом море
На машине
1 отзыв
13 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Уникальное путешествие на Мертвое море: Иерехон, Масада и Эйн-Геди
Погрузитесь в двухдневное приключение из Иерусалима, открывая сокровища Мертвого моря, включая Масаду, Эйн-Геди и древний Иерехон
13 авг в 07:30
14 авг в 07:00
700 за всё до 10 чел.
Иродион и Масада за один день
На машине
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Иродион и Масада: путешествие в историю Иерусалима
Познайте историю Ирода Великого и его крепостей. Уникальная экскурсия в Иродион и Масаду ждёт вас
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
385 за всё до 6 чел.
Из Иерусалима на север с Новым Заветом
На машине
1 отзыв
10 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие из Иерусалима на север: вдоль стоп Иисуса и святых
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по святым местам Израиля, где история Нового Завета оживает перед вашими глазами
13 авг в 07:00
14 авг в 07:00
350 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Волков
    7 августа 2022
    Иродион и Масада за один день
    Все прошло, как я и сын хотели. Главное нас забрали из указанного нами места.
  • З
    Зоя
    21 декабря 2017
    Из Иерусалима на север с Новым Заветом
    На экскурсию"Из Иерусалима на север с Новым Заветом" мы ездили с гидом Орной. Если сказать о ней, что она замечательный
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    гид, то это ничего не сказать. Орна великолепный рассказчик по теме экскурсии и по всем дополнительным вопросам, какие у вас могут возникнуть по ходу экскурсии, и по истории, и по современности. Мы очень рано выехали на экскурсию, чтобы миновать пробки и конечно поступили очень правильно. Экскурсия предположительно продолжается 10-12 часов. Мы на экскурсии были часов 14 и по логике вещей должны были устать. Но время с Орной пролетело очень незаметно, усталости не было и очень не хотелось её отпускать. Когда мы приезжаем в Израиль, чаще всего мы забываем, что есть еще и Палестина. И когда ты понимаешь, что находишься на территории Палестины, где люди также дружелюбны и внимательны, как в Израиле, это удивляет. Наши СМИ к сожалению не рассказывают о дружелюбии палестинцев. Мы впервые приехали в Израиль и нас очень удивило насколько внимательно и бережно относятся люди Израиля и Палестины к туристам. Спасибо всем большое! Мы обязательно еще приедем в эти страны и поедем на другие экскурсии с Орной.

  • А
    Алексей
    13 ноября 2017
    2 дня на Мертвом море
    Мы взяли несколько экскурсий с Орной и все они нам очень понравились. Орна была очень интересным рассказчиком и несмотря на
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    то что все экскурсии длились более 5 часов, мы совершенно не устали. Также было очень приятно, что Орна смогла грамотно спланировать маршрут экскурсии с тем чтобы мы смогли посмотреть наиболее интересные музеи/ памятники в течение дня и с учётом укорочённого зимнего расписания

Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иерусалиме
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. 2 дня на Мертвом море
  2. Иродион и Масада за один день
  3. Из Иерусалима на север с Новым Заветом
Какие места ещё посмотреть в Иерусалиме
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Старый город
  2. Храм Гроба Господня
  3. Стена Плача
  4. Храмовая гора
  5. Гефсиманский сад
  6. Масличная гора
  7. Еврейский квартал
  8. Крестный путь Иерусалим
Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в августе 2024
Сейчас в Иерусалиме в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 350 до 700. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Иерусалиме (Израиль 🇮🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Однодневные», 3 ⭐ отзыва, цены от €350. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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