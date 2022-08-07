13 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Уникальное путешествие на Мертвое море: Иерехон, Масада и Эйн-Геди
Погрузитесь в двухдневное приключение из Иерусалима, открывая сокровища Мертвого моря, включая Масаду, Эйн-Геди и древний Иерехон
13 авг в 07:30
14 авг в 07:00
€700 за всё до 10 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Иродион и Масада: путешествие в историю Иерусалима
Познайте историю Ирода Великого и его крепостей. Уникальная экскурсия в Иродион и Масаду ждёт вас
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
€385 за всё до 6 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие из Иерусалима на север: вдоль стоп Иисуса и святых
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по святым местам Израиля, где история Нового Завета оживает перед вашими глазами
13 авг в 07:00
14 авг в 07:00
€350 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВолков7 августа 2022Все прошло, как я и сын хотели. Главное нас забрали из указанного нами места.
- ЗЗоя21 декабря 2017На экскурсию"Из Иерусалима на север с Новым Заветом" мы ездили с гидом Орной. Если сказать о ней, что она замечательный
- ААлексей13 ноября 2017Мы взяли несколько экскурсий с Орной и все они нам очень понравились. Орна была очень интересным рассказчиком и несмотря на
Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Однодневные»
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