По пригородам – экскурсии в Иерусалиме

Найдено 3 экскурсии в категории «По пригородам» в Иерусалиме на русском языке, цены от $400. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Эйн-Карем и Вифлеем
1 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по святым местам: Эйн-Карем и Вифлеем, Иерусалим
Откройте для себя духовное наследие Иерусалима, посетив Эйн-Карем и Вифлеем, где история оживает
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $420 за всё до 4 чел.
Иерусалим Христианский с выбором программы
5 отзывов
10 часов
Индивидуальная
Иерусалим Христианский: от Старого города до Мертвого моря
Погрузитесь в атмосферу одного из самых святых городов мира, посетив его знаковые места и уникальные святыни
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $550 за человека
Мертвое море и Иудейская пустыня
Пешая
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Мертвое море и Иудейская пустыня: Путешествие по святым местам Иерусалима
Погрузитесь в мир древних монастырей, исторических событий и природных чудес в экскурсии по Иудейской пустыне и Мертвому морю
Начало: По договоренности
Расписание: Время и дата начала экскурсии согласовывается с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$400 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • З
    Зебницкая
    29 марта 2023
    Эйн-Карем и Вифлеем
    Великолепная экскурсия с гидом Ольгой на комфортном автомобиле. Красивый Эйн Карем плюс Вифлием. Никаких задержек, все отлично организовано. И вишенка
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    на торте- очень вкусный и обильный обед! Такого вкусного мяса мы еще не ели в Израиле. И за вменяемые деньги. Спасибо, Ольга!

Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «По пригородам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иерусалиме
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Эйн-Карем и Вифлеем
  2. Иерусалим Христианский с выбором программы
  3. Мертвое море и Иудейская пустыня
Какие места ещё посмотреть в Иерусалиме
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Старый город
  2. Храм Гроба Господня
  3. Стена Плача
  4. Храмовая гора
  5. Масличная гора
  6. Гефсиманский сад
  7. Еврейский квартал
  8. Крестный путь Иерусалим
Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в августе 2024
Сейчас в Иерусалиме в категории "По пригородам" можно забронировать 3 экскурсии от 400 до 550. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Иерусалиме (Израиль 🇮🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по пригородам, 6 ⭐ отзывов, цены от $400. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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