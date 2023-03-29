6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по святым местам: Эйн-Карем и Вифлеем, Иерусалим
Откройте для себя духовное наследие Иерусалима, посетив Эйн-Карем и Вифлеем, где история оживает
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $420 за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
Иерусалим Христианский: от Старого города до Мертвого моря
Погрузитесь в атмосферу одного из самых святых городов мира, посетив его знаковые места и уникальные святыни
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $550 за человека
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Мертвое море и Иудейская пустыня: Путешествие по святым местам Иерусалима
Погрузитесь в мир древних монастырей, исторических событий и природных чудес в экскурсии по Иудейской пустыне и Мертвому морю
Начало: По договоренности
Расписание: Время и дата начала экскурсии согласовывается с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$400 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЗЗебницкая29 марта 2023Великолепная экскурсия с гидом Ольгой на комфортном автомобиле. Красивый Эйн Карем плюс Вифлием. Никаких задержек, все отлично организовано. И вишенка
Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «По пригородам»
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