А Артур Открыть Иерусалим Прекрасный, гид! Крайне рекомедую! Открыли для себя даже изнанку великого города. Костя знает такие детали и нюансы, о которых и не предполагаешь. Крайне разностазносторонен с экспертными знаниями, абсолютно непредвзят!

И Ирина Открыть Иерусалим Константин - человек энциклопедических знаний. В три часа экскурсии вложил массу информации, подал ее интересно и увлекательно. При этом, был заботлив к своим экскурсантам, что не всегда присуще экскурсоводам. Однозначно рекомендую!

К Катя Подземный Иерусалим - город царя Давида Экскурсия прошла хорошо, интересно.

Н Наталия Открыть Иерусалим Мы были впервые в Иерусалиме и начали знакомство с этой экскурсии. Константин прекрасный экскурсовод, рассказчик, он хорошо построил маршрут и не смотря на жару нам было комфортно. Рекомендую Константина, вам понравится и будет очень интересно

К Карина Подземный Иерусалим - город царя Давида Мы провели чудесный день в Иерусалиме! Ольга интересный рассказчик. Маршрут экскурсии хорошо продуман. Рекомендую! Оля, спасибо!

T Tigran Подземный Иерусалим - город царя Давида Отличный тур, показывающие Иерусалим совершенно с другого уровня. Очень интересно и познавательно. Рекомендую.

М Марина Слихот: подготовка к Рош ха-Шана и дню искупления Йом Кипур читать дальше и Орна одновременно провела нас своими заповедными тропами и показала как израильтяне празднуют, да-да, именно празднуют(!) Слихот и в то же время ненавязчиво вплела в маршрут классические достопримечательности, так сказать, для закрепления материала:) Уверена, что другие маршруты с Орной не менее интересные! Нам очень понравилось: экскурсия уникальная, а Орна неординарная личность и профессионал своего дела. Это был наш заключительный вечер в Иерусалиме,

I Irina Слихот: подготовка к Рош ха-Шана и дню искупления Йом Кипур Экскурсия отличная. Очень интересно, глубоко и объемно. История Израиля бездонна, бесконечна для познания. Но благодаря Орне мы взяли с собой частицу этой истории. Здорово, когда экскурсовод настолько профессионал. Нам все очень понравилось