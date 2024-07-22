3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Погружение в историю Иерусалима: Уникальный тур для одного
Погрузитесь в атмосферу Иерусалима, где история каждого камня рассказывает о сосуществовании разных культур и религий
Начало: У Яффских ворот Старого города
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
€257 за всё до 10 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Подземный Иерусалим: уникальное путешествие в город царя Давида
Отправьтесь в увлекательное путешествие по подземельям Иерусалима, где каждый шаг рассказывает истории древности
Начало: У Яффских ворот
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
€321 за всё до 10 чел.
3.5 часа
Групповая
Групповая экскурсия по историческим местам Иерусалима
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Иерусалиму. Вас ждут древние могилы, Сионская гора, Храмовая Гора и молитва у Стены Плача
Начало: MISHKENOT SHAANANIM
8 сен в 18:30
11 сен в 18:30
€17 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААртур22 июля 2024Прекрасный, гид! Крайне рекомедую! Открыли для себя даже изнанку великого города. Костя знает такие детали и нюансы, о которых и не предполагаешь. Крайне разностазносторонен с экспертными знаниями, абсолютно непредвзят!
- ИИрина26 сентября 2023Константин - человек энциклопедических знаний. В три часа экскурсии вложил массу информации, подал ее интересно и увлекательно. При этом, был заботлив к своим экскурсантам, что не всегда присуще экскурсоводам. Однозначно рекомендую!
- ККатя29 августа 2023Экскурсия прошла хорошо, интересно.
- ННаталия16 августа 2023Мы были впервые в Иерусалиме и начали знакомство с этой экскурсии. Константин прекрасный экскурсовод, рассказчик, он хорошо построил маршрут и не смотря на жару нам было комфортно. Рекомендую Константина, вам понравится и будет очень интересно
- ККарина30 апреля 2023Мы провели чудесный день в Иерусалиме! Ольга интересный рассказчик. Маршрут экскурсии хорошо продуман. Рекомендую! Оля, спасибо!
- TTigran1 декабря 2022Отличный тур, показывающие Иерусалим совершенно с другого уровня. Очень интересно и познавательно. Рекомендую.
- ММарина18 октября 2019Нам очень понравилось: экскурсия уникальная, а Орна неординарная личность и профессионал своего дела. Это был наш заключительный вечер в Иерусалиме,
- IIrina5 августа 2019Экскурсия отличная. Очень интересно, глубоко и объемно. История Израиля бездонна, бесконечна для познания. Но благодаря Орне мы взяли с собой частицу этой истории. Здорово, когда экскурсовод настолько профессионал. Нам все очень понравилось
- ММаргарита2 мая 2017Все замечательно
Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Все»
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