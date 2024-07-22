Все – экскурсии в Иерусалиме

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Иерусалиме на русском языке, цены от €17. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Открыть Иерусалим
Пешая
17 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Погружение в историю Иерусалима: Уникальный тур для одного
Погрузитесь в атмосферу Иерусалима, где история каждого камня рассказывает о сосуществовании разных культур и религий
Начало: У Яффских ворот Старого города
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
257 за всё до 10 чел.
Подземный Иерусалим - город царя Давида
Пешая
25 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Подземный Иерусалим: уникальное путешествие в город царя Давида
Отправьтесь в увлекательное путешествие по подземельям Иерусалима, где каждый шаг рассказывает истории древности
Начало: У Яффских ворот
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
321 за всё до 10 чел.
Слихот: подготовка к Рош ха-Шана и дню искупления Йом Кипур
Пешая
4 отзыва
3.5 часа
Групповая
Групповая экскурсия по историческим местам Иерусалима
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Иерусалиму. Вас ждут древние могилы, Сионская гора, Храмовая Гора и молитва у Стены Плача
Начало: MISHKENOT SHAANANIM
8 сен в 18:30
11 сен в 18:30
17 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артур
    22 июля 2024
    Открыть Иерусалим
    Прекрасный, гид! Крайне рекомедую! Открыли для себя даже изнанку великого города. Костя знает такие детали и нюансы, о которых и не предполагаешь. Крайне разностазносторонен с экспертными знаниями, абсолютно непредвзят!
  • И
    Ирина
    26 сентября 2023
    Открыть Иерусалим
    Константин - человек энциклопедических знаний. В три часа экскурсии вложил массу информации, подал ее интересно и увлекательно. При этом, был заботлив к своим экскурсантам, что не всегда присуще экскурсоводам. Однозначно рекомендую!
  • К
    Катя
    29 августа 2023
    Подземный Иерусалим - город царя Давида
    Экскурсия прошла хорошо, интересно.
  • Н
    Наталия
    16 августа 2023
    Открыть Иерусалим
    Мы были впервые в Иерусалиме и начали знакомство с этой экскурсии. Константин прекрасный экскурсовод, рассказчик, он хорошо построил маршрут и не смотря на жару нам было комфортно. Рекомендую Константина, вам понравится и будет очень интересно
    Мы были впервые в Иерусалиме и начали знакомство с этой экскурсииМы были впервые в Иерусалиме и начали знакомство с этой экскурсииМы были впервые в Иерусалиме и начали знакомство с этой экскурсииМы были впервые в Иерусалиме и начали знакомство с этой экскурсии
  • К
    Карина
    30 апреля 2023
    Подземный Иерусалим - город царя Давида
    Мы провели чудесный день в Иерусалиме! Ольга интересный рассказчик. Маршрут экскурсии хорошо продуман. Рекомендую! Оля, спасибо!
  • T
    Tigran
    1 декабря 2022
    Подземный Иерусалим - город царя Давида
    Отличный тур, показывающие Иерусалим совершенно с другого уровня. Очень интересно и познавательно. Рекомендую.
  • М
    Марина
    18 октября 2019
    Слихот: подготовка к Рош ха-Шана и дню искупления Йом Кипур
    Нам очень понравилось: экскурсия уникальная, а Орна неординарная личность и профессионал своего дела. Это был наш заключительный вечер в Иерусалиме,
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    и Орна одновременно провела нас своими заповедными тропами и показала как израильтяне празднуют, да-да, именно празднуют(!) Слихот и в то же время ненавязчиво вплела в маршрут классические достопримечательности, так сказать, для закрепления материала:) Уверена, что другие маршруты с Орной не менее интересные!

  • I
    Irina
    5 августа 2019
    Слихот: подготовка к Рош ха-Шана и дню искупления Йом Кипур
    Экскурсия отличная. Очень интересно, глубоко и объемно. История Израиля бездонна, бесконечна для познания. Но благодаря Орне мы взяли с собой частицу этой истории. Здорово, когда экскурсовод настолько профессионал. Нам все очень понравилось
  • М
    Маргарита
    2 мая 2017
    Слихот: подготовка к Рош ха-Шана и дню искупления Йом Кипур
    Все замечательно

Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Все»

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  1. Открыть Иерусалим
  2. Подземный Иерусалим - город царя Давида
  3. Слихот: подготовка к Рош ха-Шана и дню искупления Йом Кипур
Какие места ещё посмотреть в Иерусалиме
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Старый город
  2. Храм Гроба Господня
  3. Стена Плача
  4. Храмовая гора
  5. Масличная гора
  6. Гефсиманский сад
  7. Еврейский квартал
  8. Крестный путь Иерусалим
Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в августе 2024
Сейчас в Иерусалиме в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 17 до 321. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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