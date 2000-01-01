Крестный путь (пять последних остановок). Еврейский квартал.
Стена Плача.
Гора Сион: гробница царя Давида, синагога, Горница Тайной Вечери. Мусульманский квартал: панорама Храмовой горы. «Купол над Скалой» и мечеть Аль-Акса. Арабский рынок.
Иерусалим — святой город 🏙️ для трех основных мировых монотеистических религий: Иудаизма, Христианства и Ислама
Наша экскурсия ⛳ включает посещение и осмотр следующих мест и объектов:
Панорама исторической и современной части Иерусалима.
Старый город — обзорная экскурсия по еврейскому, христианскому и армянскому кварталам Старого города.
Гора Сион находится к югу от Старого города Иерусалима. Во времена Спасителя Сион был в пределах городских стен. Гора упоминается в Ветхом Завете как место избранное Богом. Именно здесь, на Сионе, царь Давид, завоевав город Иевус, воздвиг дворец, куда перенес Ковчег Завета. Здесь находится могила царя Давида, который был признан пророком трех религий: Иудаизма, Христианства и Ислама;
Древняя синагога имени Давида;
Мечеть Наби-Дауд.
Трагический путь — путь Скорби.
Храм Гроба Господня — одна из величайших святынь в Христианстве.
Стена Плача — самое священное место в Иудаизме. Для еврейского народа это воспоминания и моления о Первом и Втором Храмах и мечта о Третьем Храме.
Что входит
транспортное обслуживание по маршруту экскурсии
обзорная экскурсия по религиозным местам Иерусалима с русскоговорящим гидом
осмотр горы Сион, храма Гроба Господня, Стены Плача, «Купола Скалы»
Что не входит
обед
личные расходы
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.