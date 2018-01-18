21 апреля, нам с мужем и дочкой, посчастливилось попасть на экскурсию в город царя Давида с замечательным гидом Нина Гальцева. Это невероятные ощущения. Вот ты идёшь той же тропой, по которой много лет назад ступала нога царя. Под рассказы эрудированного экскурсовода, погрузившись в атмосферу того времени, мы двинулись в путь. Поднявшись на смотровую площадку мы смогли лицезреть великолепие Иерусалима. Прямо перед нами расположились древние дома. Здесь и сейчас живут еврейские семьи. Чуть в стороне, но довольно близко от домов израильтян, расположилось арабское поселение Сильван. Мы засмотрелись и задумались, представив себе, как жили здесь наши предки и как здесь живут сейчас. Совершенно невероятное соседство двух наций. И тут наш гид, Нина Гальцева, обратила наши взоры в сторону Масличной горы. Мы увидели и услышали про Часовню Вознесения и Храм Гроба Господня… Затем мы начали спуск в сам город Царя Давида. Восторга дочери не было предела. Она очень ждала эту поездку, готовилась к ней. Смотрела мультфильмы про царя Давида, вместе мы читали истории о нем. И её ожидания оправдались. Мы начинаем спускаться в подземный город. Ощущения, я вам скажу, непередаваемые…. Есть два туннеля. Сухой и по воде. В водный канал не решились спуститься, оставили эту затею до лета. Вода там в некоторых местах достигает уровня выше колена. А мы с ребенком, да и холодновато что-то))) Очутившись среди археологических раскопок - я просто застыла на месте. От восхищения. Моё воображение живо воссоздало целый город. Вот здесь сам царь Давид прогуливался со своей любимой женой …. А вон там проходили собрания совета, где решались очень важные городские вопросы. Пройдя дальше и очутившись в узком проходе канала, мной вдруг овладела паника. Но это чувство тут же сменилось невероятным восторгом. Один из самых великих царей в истории государства, достойно управлявший своим народом. Построивший все это … И, конечно, же написавший знаменитые Псалмы Давида. Уходить не хотелось. Но впереди нас ждала ещё одна Святыня еврейского народа - Стена Плача. Символ и Надежда на восстановления Храма. Со всех сторон слышатся молитвы, видны записочки. Их уже некуда положить, но люди умудряются найти местечко, чтобы донести свои самые сокровенные переживания и просьбы. И мы не стали исключением. Спрашиваю свою дочурку пяти лет:" Сонечка, что ты хочешь попросить?" И слышу в ответ:" Нужно попросить для всех людей здоровья. И поблагодарить Бога за все". Это детское бескорыстие и чистота души. На этом я хотела было уже распрощаться с группой и под впечатлением, отправиться домой, унося в памяти эти ощущения. Ан нет. Не тут-то было. Наша потрясающая гид, приготовила для нас сюрприз напоследок. И повела нас в Еврейский квартал. Музыканты, играющие совершенно волшебные звуки. Слышится скрипка, арфа… Дух захватывает. Уставшие, но довольные мы отправились домой, унося с собой волшебство этих удивительных мест. Нина, заново открыла для нас, казалось бы знакомый, мир.