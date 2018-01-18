Иерусалим Христианский

Познакомьтесь с самыми главными христианскими святынями Иерусалима

5
3 отзыва
Познакомьтесь с самыми главными христианскими святынями Иерусалима во время индивидуального частного тура с местным гидом.
Иерусалим Христианский
Иерусалим Христианский
Иерусалим Христианский
Иерусалим Христианский
Иерусалим Христианский
Иерусалим Христианский

Что вас ожидает 🤩

  • Смотровая площадка на Масличной горе
  • Гефсиманский сад
  • Церковь Всех Наций
  • Церковь гробницы Девы Марии
  • Скорбный путь
  • Храм Гроба Господня
  • Сионская гора: церковь Дормицион, Горница Тайной вечери, гробница царя Давида
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Знакомство с библейским городом Иерусалимом:

  • Смотровая площадка на Масличной горе — популярное и даже культовое место, обязательное к посещению, если вы находитесь в Иерусалиме.
  • Гефсиманский сад, находится в восточной части Иерусалима и где, согласно Библии, Иисус молился в ночь своего задержания перед казнью.
  • Церковь Всех Наций, также известная как Церковь или Базилика Агонии, является римско-католической церковью, расположенной на Елеонской горе в Иерусалиме, рядом с Гефсиманским садом.
  • Могила Девы Марии, также церковь Гроба Святой Марии, является христианской гробницей, которую посещают многие паломники во время туров по Святой Земле.
  • Скорбный путь — улица по которой, согласно Библии, пролегал путь Иисуса Христа к месту распятия.
  • Храм Гроба Господня — церковь, построенная на месте распятия Иисуса Христа.
  • Сионская гора: церковь Дормицион, Горница Тайной вечери, гробница царя Давида.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду (скромная одежда для входов в церкви) по погоде и удобную обувь. Возьмите с собой воду и головной убор.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки)
  • Платные входы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду (скромная одежда для входов в церкви) по погоде и удобную обувь. Возьмите с собой воду и головной убор
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
18 янв 2018
Мы с подругой должны были показать нашему гостю Иерусалим и Вади кельт. Обратились к Нине, она составила маршрут, очень интересный, полный и интеллигентный подход. Нина отвечала на любые вопросы, у неё обширные знания в мировой и израильской истории. Спасибо
B
10 сен 2017
Получила большое удовольствие от проведенной экскурсии
J
21 апр 2017
21 апреля, нам с мужем и дочкой, посчастливилось попасть на экскурсию в город царя Давида с замечательным гидом Нина Гальцева. Это невероятные ощущения. Вот ты идёшь той же тропой, по которой много лет назад ступала нога царя. Под рассказы эрудированного экскурсовода, погрузившись в атмосферу того времени, мы двинулись в путь. Поднявшись на смотровую площадку мы смогли лицезреть великолепие Иерусалима. Прямо перед нами расположились древние дома. Здесь и сейчас живут еврейские семьи. Чуть в стороне, но довольно близко от домов израильтян, расположилось арабское поселение Сильван. Мы засмотрелись и задумались, представив себе, как жили здесь наши предки и как здесь живут сейчас. Совершенно невероятное соседство двух наций. И тут наш гид, Нина Гальцева, обратила наши взоры в сторону Масличной горы. Мы увидели и услышали про Часовню Вознесения и Храм Гроба Господня… Затем мы начали спуск в сам город Царя Давида. Восторга дочери не было предела. Она очень ждала эту поездку, готовилась к ней. Смотрела мультфильмы про царя Давида, вместе мы читали истории о нем. И её ожидания оправдались. Мы начинаем спускаться в подземный город. Ощущения, я вам скажу, непередаваемые…. Есть два туннеля. Сухой и по воде. В водный канал не решились спуститься, оставили эту затею до лета. Вода там в некоторых местах достигает уровня выше колена. А мы с ребенком, да и холодновато что-то))) Очутившись среди археологических раскопок - я просто застыла на месте. От восхищения. Моё воображение живо воссоздало целый город. Вот здесь сам царь Давид прогуливался со своей любимой женой …. А вон там проходили собрания совета, где решались очень важные городские вопросы. Пройдя дальше и очутившись в узком проходе канала, мной вдруг овладела паника. Но это чувство тут же сменилось невероятным восторгом. Один из самых великих царей в истории государства, достойно управлявший своим народом. Построивший все это … И, конечно, же написавший знаменитые Псалмы Давида. Уходить не хотелось. Но впереди нас ждала ещё одна Святыня еврейского народа - Стена Плача. Символ и Надежда на восстановления Храма. Со всех сторон слышатся молитвы, видны записочки. Их уже некуда положить, но люди умудряются найти местечко, чтобы донести свои самые сокровенные переживания и просьбы. И мы не стали исключением. Спрашиваю свою дочурку пяти лет:" Сонечка, что ты хочешь попросить?" И слышу в ответ:" Нужно попросить для всех людей здоровья. И поблагодарить Бога за все". Это детское бескорыстие и чистота души. На этом я хотела было уже распрощаться с группой и под впечатлением, отправиться домой, унося в памяти эти ощущения. Ан нет. Не тут-то было. Наша потрясающая гид, приготовила для нас сюрприз напоследок. И повела нас в Еврейский квартал. Музыканты, играющие совершенно волшебные звуки. Слышится скрипка, арфа… Дух захватывает. Уставшие, но довольные мы отправились домой, унося с собой волшебство этих удивительных мест. Нина, заново открыла для нас, казалось бы знакомый, мир.

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