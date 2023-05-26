Подарите себе возможность проникнуть в самую душу и историю христианства, погрузившись в мир мистики и религиозной значимости Иерусалима. Готовьтесь к захватывающему путешествию, раскрывающему величие и святость этого древнего города.
Ближайшие даты:
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Описание
Экскурсия в Вифлеем. (*Обязательно наличие загранпаспорта!) Вифлеем: церковь Рождества Христова-древнейший храм Христианства. Алтарь Колыбели и алтарь Волхвов. Ясли и Вифлеемская Звезда, Церковь Св. Катерины. Молочный грот.
Гефсеманский сад, который почитается, как место моления Иисуса Христа в ночь ареста. Церковь Гроба Богородицы, где по преданию была погребена Апостолами Пресвятая Богородица. Это одна из величайших святынь всех христиан. Вы посетите Сионскую гору, к которой не иссякает поток паломников и туристов. Вас восхитит Горница Тайной Вечери — место, где совершил свою последнюю Пасхальную Трапезу Спаситель. А также вы увидите могилу царя Давида, о которой в святом Писании говорится: «И почил Давид с отцами своими и погребён был в граде Давидовом».
Далее мы пройдём с вами через Яффские Ворота. Это начало пути от старого города к порту Яффо. Эти ворота являются главными воротами Армянского и Арабского Христианского кварталов. Мы продолжим наше путешествие по Христианскому кварталу, который начали строить приблизительно в 4 веке новой эры, и где находится около сорока христианских святынь. Также побываем в Арабской части старого Иерусалима, где господствует арабская культура.
Мы приглашаем вас посетить Храм Гроба Господня — это главное место паломничества христиан всех конфессий и вызывает большой интерес у туристов. Этот храм расположен на месте распятия, погребения и воскрешения Иисуса Христа. В Еврейском квартале мы пригласим вас на улицу Кардо, которая в Древнем Риме и Византии являлась главной торговой улицей. Там вы сможете посетить еврейские магазинчики и вырубленную в скале древнюю торговую лавку.
Ну, и нельзя не подойти к Стене Плача — части древней стены разрушенного Храма. Эта святыня является священным местом для иудеев. Сюда с надеждой приходят молящиеся евреи, а также люди разных национальностей и кладут записки со своими просьбами. Завершат нашу экскурсию Мусорные ворота, которые считаются самыми древними воротами старого города, через которые когда-то вывозили мусор из Храма. Отсюда такое название.
Я надеюсь, вас заинтересует эта экскурсия. А мы радушно встретим и подробно обо всём расскажем. Встреча с историей нашей страны пополнит ваши знания о маленькой, но такой прекрасной стране.
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каждый день в 09:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Личные расходы
- Входные билеты
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: каждый день в 09:00Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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