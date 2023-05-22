Если вы любитель истории и увлекаетесь древностями Иерусалима, то эта поездка станет для вас настоящим открытием.
Забудьте о скучных и нудных лекциях, вас ждет живой и динамичный рассказ, который увлечет вас настолько, что не сможете оторваться ни на минуту.
Забудьте о скучных и нудных лекциях, вас ждет живой и динамичный рассказ, который увлечет вас настолько, что не сможете оторваться ни на минуту.
Ближайшие даты:
22
мая
мая
23
мая
мая
24
мая
мая
25
мая
мая
26
мая
мая
27
мая
мая
28
мая
мая
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Величие Иудейской истории.
- Мы начнем наше приключение с посещения Стены Плача, места, олицетворяющего глубокие и трогательные моменты истории Иудеи. Стена Плача - священное место, где евреи собираются для молитвы и воспоминания о разрушенном Храме. Вы почувствуете дух прошлого, когда прикоснетесь к этим древним камням, ставшими свидетелями множества событий.
- Затем мы отправимся по следам Флавия, историка и жителя Иерусалима, чьи произведения стали ценными источниками о прошлом города. Погрузившись в его рассказы, мы пройдем по улочкам, которые он описывал, и посетим места, связанные с иудейской историей.
- На каждом шагу нашей экскурсии вас ждут достопримечательности, оживляющие историю перед вашими глазами. Мы окунемся в древнюю атмосферу, рассматривая архитектурные чудеса и раскопки, которые помогают нам раскрыть тайны прошлого. Все это будет сопровождаться увлекательными рассказами нашего гида, который с легкостью оживляет каждую эпоху и дарит нам возможность прочувствовать историческое наследие Иерусалима на одном дыхании.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Возьмите с собой воду и головной убор.
По заказу
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Транспорт
- Личные расходы туриста
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: По заказуЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Возьмите с собой воду и головной убор
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иерусалима
Индивидуальные
Пешеходные
Религиозные
Стена Плача
Популярные места
Похожие туры из Иерусалима
Индивидуальная
8 часов
По следам Иисуса Христа в Иерусалиме
От места рождения до распятия и воскрешения - экскурсия по священным памятникам христианской религии
на остановке трамвая у Дамасских ворот
1 июня
2 июня
4 июня
5 июня
€300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора
Разобраться в истории Рождества и посетить православные монастыри
Завтра
24 мая
25 мая
26 мая
€500 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Иродион и Масада за один день
Автомобильное путешествие к древним иудейским крепостям
Завтра
24 мая
25 мая
26 мая
€375 за всё до 6 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании