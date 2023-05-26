Кейсария, Хайфа, Акко
Добро пожаловать на увлекательное приключение по историческим и культурным сокровищам Израиля.
Наша экскурсия приведет нас в удивительные города Кейсарию, Хайфу и Акко, где мы окунемся в богатое прошлое этой земли.
Наша экскурсия приведет нас в удивительные города Кейсарию, Хайфу и Акко, где мы окунемся в богатое прошлое этой земли.
Ближайшие даты:
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Города величия: Кейсария, Хайфа, Акко.
- Наше первое путешествие начнется в Кейсарии — городе, который богат историей и впечатлениями. Увидев Римский театр, вы сможете представить себя настоящим зрителем древнего времени и почувствовать дух эпохи. Затем нас ждет Ипподром, где развертывались грандиозные скачки и соревнования. Прогуливаясь по порту, вы окунетесь в атмосферу морских приключений и торговли, а посещение Крепости Крестоносцев позволит вам прочувствовать мощь и величие этой знаменитой фортификации.
- Следующая остановка — Хайфа, город, где встречаются культуры и религии. Впереди нас ждут Бахайские сады, великолепное произведение садового искусства, где растения и цветы образуют впечатляющие композиции. Посещение Монастыря Стелла Марис позволит вам проникнуть в атмосферу монашеского покоя и насладиться прекрасными видами на город и море. В Немецкой Слободе вы узнаете о культурном влиянии немецкой общины и о прекрасной архитектуре, сочетающей европейские и средиземноморские стили.
- Последняя остановка нашего путешествия — Акко, величественный город, который был столицей Крестоносцев. Пройдя по Рыцарским Залам, вы погрузитесь в эпоху рыцарства и воинственного духа. Посетите Древний Порт, где отголоски древних торговых маршрутов до сих пор чувствуются в воздухе. Рынок оживит ваши чувства ароматами специй и яркими красками местных товаров. Заключительной точкой нашего путешествия будет Старый Город, где каждая улочка и стена пронизаны историей. Погрузитесь в атмосферу тысячелетней культуры и пройдитесь по узким улочкам, оживленным местными жителями и торговцами.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
каждый день в 09:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Личные расходы
- Входные билеты
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: каждый день в 09:00Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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