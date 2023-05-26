Кейсария, Хайфа, Акко: от Ирода, до Крестоносцев и Бахаев

Кейсария, Хайфа, Акко

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Добро пожаловать на увлекательное приключение по историческим и культурным сокровищам Израиля.

Наша экскурсия приведет нас в удивительные города Кейсарию, Хайфу и Акко, где мы окунемся в богатое прошлое этой земли.
Кейсария, Хайфа, Акко: от Ирода, до Крестоносцев и Бахаев
Кейсария, Хайфа, Акко: от Ирода, до Крестоносцев и Бахаев
Кейсария, Хайфа, Акко: от Ирода, до Крестоносцев и Бахаев
Кейсария, Хайфа, Акко: от Ирода, до Крестоносцев и Бахаев
Кейсария, Хайфа, Акко: от Ирода, до Крестоносцев и Бахаев
Кейсария, Хайфа, Акко: от Ирода, до Крестоносцев и Бахаев
Ближайшие даты:
26
мая
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мая
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Описание

Что вас ожидает:

  • Города величия: Кейсария, Хайфа, Акко.
  • Наше первое путешествие начнется в Кейсарии — городе, который богат историей и впечатлениями. Увидев Римский театр, вы сможете представить себя настоящим зрителем древнего времени и почувствовать дух эпохи. Затем нас ждет Ипподром, где развертывались грандиозные скачки и соревнования. Прогуливаясь по порту, вы окунетесь в атмосферу морских приключений и торговли, а посещение Крепости Крестоносцев позволит вам прочувствовать мощь и величие этой знаменитой фортификации.
  • Следующая остановка — Хайфа, город, где встречаются культуры и религии. Впереди нас ждут Бахайские сады, великолепное произведение садового искусства, где растения и цветы образуют впечатляющие композиции. Посещение Монастыря Стелла Марис позволит вам проникнуть в атмосферу монашеского покоя и насладиться прекрасными видами на город и море. В Немецкой Слободе вы узнаете о культурном влиянии немецкой общины и о прекрасной архитектуре, сочетающей европейские и средиземноморские стили.
  • Последняя остановка нашего путешествия — Акко, величественный город, который был столицей Крестоносцев. Пройдя по Рыцарским Залам, вы погрузитесь в эпоху рыцарства и воинственного духа. Посетите Древний Порт, где отголоски древних торговых маршрутов до сих пор чувствуются в воздухе. Рынок оживит ваши чувства ароматами специй и яркими красками местных товаров. Заключительной точкой нашего путешествия будет Старый Город, где каждая улочка и стена пронизаны историей. Погрузитесь в атмосферу тысячелетней культуры и пройдитесь по узким улочкам, оживленным местными жителями и торговцами.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

каждый день в 09:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Личные расходы
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Выездные
На весь день

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