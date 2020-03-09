175 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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История Старого города и его кварталов на душевной прогулке

Pavel
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Pavel – ваш гид
Я покажу вам весь Иерусалим, таким, каким я вижу этот древний величественный город трех мировых религий.

Мы пройдем по мусульманскому, еврейскому, христианскому и армянскому кварталам, посетим храм Гроба Господня и место последней трапезы Иисуса Христа, поговорим об истории Стены Плача и разрушения Второго Храма, а также посмотрим, как живут ортодоксальные иудеи.
94 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча Яффские ворота
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У этой экскурсии175 отзывов
4.88
Многоликий Иерусалим
Многоликий Иерусалим

Что вас ожидает

Я расскажу вам историю Старого города, посетим мусульманский, еврейский, христианский и армянский кварталы. Окажемся в месте, где проходила последняя трапеза Иисуса Христа со своими двенадцатью учениками, подойдем к гробнице царя Давида. В Еврейском квартале, вы услышите историю Стены Плача и разрушения Второго Храма, пройдете по римской улице, воочию увидите, как живут ортодоксальные иудеи.

Затем мы посетим храм Гроба Господня, место, где был распят, погребён, а затем воскрес Иисус Христос. Прикоснемся к Камню помазания, на который положили тело Христа после снятия его с креста, и к самой Голгофе, на которой стоял крест. В мусульманской квартале прогуляемся по восточному базару, где вы сможете при желании купить сувениры, арабские сладости и насладится кофе с кардамоном.

Организационные детали

Так как мы посетим религиозные места, одежда должна закрывать плечи и ноги выше колен.

Многоликий Иерусалим
Многоликий Иерусалим
Многоликий Иерусалим
Многоликий Иерусалим
Многоликий Иерусалим
Многоликий Иерусалим
Многоликий Иерусалим
Многоликий Иерусалим
Многоликий Иерусалим
Многоликий Иерусалим
Многоликий Иерусалим
Многоликий Иерусалим
Многоликий Иерусалим
Многоликий Иерусалим

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Яффские ворота.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Pavel
Pavel
Я очень люблю историю. Большой любитель путешествий, в которых важно для меня узнать не только историю городов и стран с обязательным посещением туристических мест, но и окунуться в атмосферу жизни обычных людей в стороне от туристических маршрутов, попробовать необычную еду и как любой турист сделать фотографии, чтобы показать красоты мест, в которых я побывал. Я предлагаю вам свои экскурсии, как было бы интересно мне самому увидеть Иерусалим в первый раз.
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175 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Павел хороший рассказчик, узнали много нового о Иерусалиме и не только. Рекомендуем другим туристам.
2 марта 2020
Все было великолепно.
28 февраля 2020
Экскурсия понравилась, но хотелось, чтобы она была окончена внутри Храма Гроба Господня. Спасибо.
20 февраля 2020
Провели с Павлом чудесно время. Информативно, с юмором, легко и непринужденно. Всем рекомендую!
18 февраля 2020
Ходил уже второй раз. Водил родителей и сестру. Всем понравилось!
Спасибо большое!
18 февраля 2020
Добрый день, экскурсию по Иерусалиму нам провёл Павел. Интересный, непринужденный рассказ, очень ненавязчиво посетили все знаковые точки. Угостил кофе вкусным. Рассказал в целом об истории Израиля. Все понравилось . Спасибо
15 февраля 2020
Отличная экскурсия! Интересно было и молодежи и старшему поколению.Спасибо огромное)
12 февраля 2020
Спасибо Павлу за потрясающую экскурсию по старому городу, если будете в Иерусалиме и интересна история города-крайне рекомендую)
11 февраля 2020
Большое спасибо Павлу за увлекательную и информативную экскурсию! Во время прогулки по городу, мы не только увидели основные достопримечательности, но и узнали много интересного о религиях, истории и культуре Иерусалима и Израиля в целом, попробовали национальные напитки, расспросили обо всем, что сделало наше дальнейшее пребывание в Иерусалиме несколько проще. Экскурсия прошла в приятной дружеской атмосфере! Рекомендуем!
10 февраля 2020
Отличный экскурсовод, рекомендую! Экскурсия прошла на одном дыхании в прекрасном настроении
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