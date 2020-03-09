175 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Я расскажу вам историю Старого города, посетим мусульманский, еврейский, христианский и армянский кварталы. Окажемся в месте, где проходила последняя трапеза Иисуса Христа со своими двенадцатью учениками, подойдем к гробнице царя Давида. В Еврейском квартале, вы услышите историю Стены Плача и разрушения Второго Храма, пройдете по римской улице, воочию увидите, как живут ортодоксальные иудеи.

Затем мы посетим храм Гроба Господня, место, где был распят, погребён, а затем воскрес Иисус Христос. Прикоснемся к Камню помазания, на который положили тело Христа после снятия его с креста, и к самой Голгофе, на которой стоял крест. В мусульманской квартале прогуляемся по восточному базару, где вы сможете при желании купить сувениры, арабские сладости и насладится кофе с кардамоном.