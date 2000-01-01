Игорь С. проводит ещё 2 экскурсии

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Онлайн-экскурсия «Иерусалим — дорогой Христа»

Игорь С.
Игорь С. – Гид из Иерусалима
Эта экскурсия ⛳ по христианским святыням Иерусалима, по местам, описанным в Новом Завете. Мы прогуляемся по Масличной горе, откуда Христос две тысячи лет назад смотрел на Иерусалим. Пройдем вдоль Гефсеманского сада, где его поцеловал Иуда. Увидим дорогу в рай и Золотые ворота, побываем на еврейском кладбище.
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Онлайн-экскурсия «Иерусалим — дорогой Христа»
Онлайн-экскурсия «Иерусалим — дорогой Христа»
Мы посмотрим с вершины масличной горы ⛰️ на город 🏙️ Иерусалим, так же как это делал Иисус Христос 2000 тыс лет тому назад. Пройдемся по той же дороге, где он спускался на белой ослице. Увидем золотые ворота, через которые он заходил в Иерусалимский храм. Пройдем вдоль гефсеманского сада, где Иисуса схватили под стражу, а Иуда предал своего учителя предательским поцелуем. Увидем древнее еврейское кладбище, узнаем почему оно такое популярное. Спустимся в кедронскую долину, и поговорим, почему это место считается дорогой в рай.
Что входит
  • Услуги гида (онлайн)
Что не входит
    Начало
    🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
    Место завершения
    🏁 Экскурсия пройдет онлайн
    Онлайн-экскурсия «Иерусалим — дорогой Христа»
    Онлайн-экскурсия «Иерусалим — дорогой Христа»
    Онлайн-экскурсия «Иерусалим — дорогой Христа»
    Онлайн-экскурсия «Иерусалим — дорогой Христа»

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 99 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Игорь С.
    Игорь С.
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