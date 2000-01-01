Игорь С. проводит ещё 2 экскурсии

Мы посмотрим с вершины масличной горы ⛰️ на город 🏙️ Иерусалим, так же как это делал Иисус Христос 2000 тыс лет тому назад. Пройдемся по той же дороге, где он спускался на белой ослице. Увидем золотые ворота, через которые он заходил в Иерусалимский храм. Пройдем вдоль гефсеманского сада, где Иисуса схватили под стражу, а Иуда предал своего учителя предательским поцелуем. Увидем древнее еврейское кладбище, узнаем почему оно такое популярное. Спустимся в кедронскую долину, и поговорим, почему это место считается дорогой в рай.