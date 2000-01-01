Игорь С. проводит ещё 1 экскурсию

За пределами старого города хранятся много тайн. Мы прогуляемся по улочкам нового Иерусалима. Посетим Русское подворье. Увидим Иерусалимский трамвай. Пройдемся по улице Мамила и узнаем почему часть зданий на ней с непонятными номерами. Увидим статуи современных скульпторов. Пройдемся по парку Тедди и поговорим, как женятся религиозные евреи. Увидим первые кварталы с живописными домиками утопающие в зелени.
Что входит
Услуги гида (онлайн)
Что не входит
Начало
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Место завершения
🏁 Экскурсия пройдет онлайн
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 99 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.