Игорь С. проводит ещё 1 экскурсию

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Онлайн-экскурсия «Иерусалим. За пределами Старого города»

Игорь С.
Игорь С. – Гид из Иерусалима
Иерусалим — это не только Стена плача и Храм Гроба Господня.

На этой экскурсии 🧭 мы выйдем за пределы Старого города, чтобы познакомиться с менее известными достопримечательностями 🏛️.

Мы посетим Русское подворье, увидим древний центр Иерусалима, прогуляемся по торговой улице и познакомимся с творчеством современных художников.
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Онлайн-экскурсия «Иерусалим. За пределами Старого города»
Онлайн-экскурсия «Иерусалим. За пределами Старого города»
За пределами старого города хранятся много тайн. Мы прогуляемся по улочкам нового Иерусалима. Посетим Русское подворье. Увидим Иерусалимский трамвай. Пройдемся по улице Мамила и узнаем почему часть зданий на ней с непонятными номерами. Увидим статуи современных скульпторов. Пройдемся по парку Тедди и поговорим, как женятся религиозные евреи. Увидим первые кварталы с живописными домиками утопающие в зелени.
Что входит
  • Услуги гида (онлайн)
Что не входит
    Начало
    🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
    Место завершения
    🏁 Экскурсия пройдет онлайн
    Онлайн-экскурсия «Иерусалим. За пределами Старого города»
    Онлайн-экскурсия «Иерусалим. За пределами Старого города»
    Онлайн-экскурсия «Иерусалим. За пределами Старого города»
    Онлайн-экскурсия «Иерусалим. За пределами Старого города»

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 99 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Игорь С.
    Игорь С.
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