Игорь С. проводит ещё 1 экскурсию

Игорь С. – Гид из Иерусалима

Иерусалим — это не только Стена плача и Храм Гроба Господня.



На этой экскурсии 🧭 мы выйдем за пределы Старого города, чтобы познакомиться с менее известными достопримечательностями 🏛️.



Мы посетим Русское подворье, увидим древний центр Иерусалима, прогуляемся по торговой улице и познакомимся с творчеством современных художников.