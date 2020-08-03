14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Из Иерусалима — на Мертвое море!

Библейские святыни, космические пейзажи и один из самых удивительных водоемов планеты за один день

Вы увидите места, где крестили Иисуса и нашли 2000-летние свитки. Посетите «деревню первых христиан», греческий монастырь Герасима, узнаете о волшебных свойствах Мертвого моря и искупаетесь в его целебных водах.