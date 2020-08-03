14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Онлайн-прогулка по Иерусалиму: Масличная гора

Без суеты проникнуться Святыми местами и услышать истории города мира

Ольга
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Ольга – ваш гид
Увидеть Иерусалим тихим, без туристов — шанс уникальный.

Наша виртуальная прогулка 👣 приведет вас на Масличную гору: вы узнаете о последних днях земной жизни Христа, о прошлом и настоящем Иерусалима; полюбуетесь видами; погуляете по Гефсиманскому саду.

Интересно будет и тем, кто бывал в Иерусалиме, и тем, кто планирует впервые встретиться с этим необычным городом.

10 за человека

У этой экскурсии14 отзывов
4.64
Онлайн-прогулка по Иерусалиму: Масличная гора
Онлайн-прогулка по Иерусалиму: Масличная гора

Что вы увидите и узнаете

  • Смотровую площадку Масличной горы: вместе мы полюбуемся самой дивной панорамой Иерусалима. Показывая вам достопримечательности на горизонте и фотографии, я расскажу:
    — почему Иерусалим — Святой город для христиан, евреев и мусульман
    — каким был путь Иисуса во время Пасхальной недели и каков его смысл
    — о Храмовой горе, о Храме Иудейском и Храме Гроба Господня
    — о современной геополитике Восточного и Западного Иерусалима
  • Склон Масличной горы. У знаменитого еврейского кладбища вы узнаете об обрядах погребения, обратите внимание на детали. По пути я также покажу церковь Плач Господа и монастырь Марии Магдалины с живописным садом (Русскую Гефсиманию). Мы заглянем внутрь, если церковь будет открыта.
  • Гефсиманский сад. Вы перенесетесь в необыкновенно безлюдный сад, где молился Иисус, и узнаете о соседней базилике Всех Наций.
  • Храм Гробница Богородицы. К сожалению, внутри нет связи, но я покажу вам двор храма и расскажу главное об этом святом месте.

Такой маршрут сверху-вниз поможет нам логично следовать за историей вечного города Иерусалима. За 1,5 часа я помогу вам представить ее важнейшие события, понятно и увлекательно расскажу о Святых местах.

Как проходит онлайн-экскурсия

  • Это живая онлайн-экскурсия, а не видеозапись. Гид в реальном времени гуляет по Иерусалиму. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино и даже заниматься домашними делами :)
  • Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.
  • Время начала экскурсии указано по Москве. Ссылка на трансляцию будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии мы пришлем вам напоминание на почту.
  • После экскурсии мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: список «что посмотреть и почитать»
Онлайн-прогулка по Иерусалиму: Масличная гора
Онлайн-прогулка по Иерусалиму: Масличная гора
Онлайн-прогулка по Иерусалиму: Масличная гора
Онлайн-прогулка по Иерусалиму: Масличная гора
Онлайн-прогулка по Иерусалиму: Масличная гора
Онлайн-прогулка по Иерусалиму: Масличная гора
Онлайн-прогулка по Иерусалиму: Масличная гора
Онлайн-прогулка по Иерусалиму: Масличная гора
Онлайн-прогулка по Иерусалиму: Масличная гора

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 99 человек.
  • Местов встречи для начала тура у экрана :) в программе Zoom.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ольга
Ольга
Меня зовут Ольга, работаю экскурсоводом по Израилю. Сама очень люблю путешествовать и изучать то, что мне интересно. Работа гида как раз является увлекательным путешествием, постоянной учебой, а также приятным общением с любознательными людьми. Израиль — очень необычное место на нашей планете. Здесь происходили события, описанные в Библии, и поэтому земля Святая для представителей трёх религий. Рядом живут евреи, христиане разных конфессий, мусульмане и другие религиозные группы. Здесь семь климатических зон — природа очень разнообразна. Страна совсем молодая, с массой внутренних проблем, но здесь красивые и удобные города, хорошие дороги, передовое сельское хозяйство, насыщенная культурная жизнь и вкусная еда. Люди улыбчивые, открытые и весёлые. Чтобы всё это увидеть и понять, чтобы почувствовать Святую землю, советую заказать частные экскурсии по Израилю или хотя бы одну экскурсию по Иерусалиму.
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14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 августа 2020
Экскурсия понравилась.
27 июля 2020
Возможно, я слишком субъективна, но!!! Есть некоторые места на планете, которые особо обязывают, к которым нельзя прикасаться без какого-то внутреннего трепета и почтения. И для гида эти места - особое испытание. На профессионализм, стиль, на чувство какого-то внутреннего камертона... К таким местам, безусловно, относится Великий Город... Огромное спасибо Ольге, которая провела нас по таким знаковым местам, так выразительно рассказывала! Конечно, экскурсию рекомендую всем - и тем, кто искушен в великих сюжетах, и тем, кто, прикасается впервые, кому уже посчастливилось посетить эти места, и тем, для кого это пока мечта. И еще. Фигура рассказчицы необыкновенно удачно вписывается в ландшафт, она будто бы сошла со страниц "Иудейской войны". СПАСИБО!!!
27 июля 2020
Мне очень понравилась экскурсия, Все четко, ин ересно, грамотно. Гид знающий, однозначно. Обязательно возьму ее экскурсии, когда появится возможность путешествовать Убедительная просьба к администрации. -Пожалуйста, организуйти еще эк курсии по Иерусалиму. Вас ждет успех
Татьяна
27 июля 2020
Очень хорошая экскурсия, интересный рассказ, профессиональная подача материала. Качество связи в Иерусалиме, по-видимому, не самое лучшее: трансляция местами бывала прерывистой, а картинка замыливалась больше обычного, но помехи были непродолжительными, без потери информации, и все мы понимаем, что это издержки, не связанные с работой гида. Ольге спасибо за экскурсию!
10 июля 2020
Большое спасибо было очень интересно
3 июля 2020
Думаю, город предназначен для очных экскурсий.
29 июня 2020
Прекрасная экскурсия, спасибо большое. Спасибо любимому Трипстеру!
26 июня 2020
Спасибо за экскурсию! На все вопросы получила ответы. Гид рассказала и показала много интересного. В следующий раз, хотелось бы пройти по Старому городу и заглянуть во все кварталы! Спасибо!
24 июня 2020
Отличная экскурсия! Очень насыщенная и интересная! Огромное спасибо! Рекомендую всем!
21 июня 2020
Добрый день! Сегодня я только проснулась и уже оказалась на Масличной горе в Иерусалиме с прекрасным гидом Ольгой. Экскурсия пролетела на одном дыхании. Очень интересный рассказ, полный эффект присутствия. Как будто дышишь воздухом этих святых мест. И было приятно услышать приветствие прохожего и приглашение приехать в Иерусалим (Ольга перевела) Это усилило эффект присутствия. Очень бы хотелось побывать на других экскурсиях гида по Иерусалиму. Оценка - 5!
Ещё 4 отзыва

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