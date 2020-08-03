14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Возможно, я слишком субъективна, но!!! Есть некоторые места на планете, которые особо обязывают, к которым нельзя прикасаться без какого-то внутреннего трепета и почтения. И для гида эти места - особое испытание. На профессионализм, стиль, на чувство какого-то внутреннего камертона... К таким местам, безусловно, относится Великий Город... Огромное спасибо Ольге, которая провела нас по таким знаковым местам, так выразительно рассказывала! Конечно, экскурсию рекомендую всем - и тем, кто искушен в великих сюжетах, и тем, кто, прикасается впервые, кому уже посчастливилось посетить эти места, и тем, для кого это пока мечта. И еще. Фигура рассказчицы необыкновенно удачно вписывается в ландшафт, она будто бы сошла со страниц "Иудейской войны". СПАСИБО!!!