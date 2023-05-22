Этот уникальный маршрут включает в себя путешествие сквозь времена и взывает к самым глубоким эмоциям человеческого существования. Вы будете переживать моменты страданий, воспринимать святыни и ощущать присутствие божественного. Это путешествие, которое оставит незабываемый след в вашем сердце и возвысит вашу душу.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает:
- Там, где история сливается с религией и духовностью.
- Путь начнется с Панорамы Масличной горы, места, открывающего завораживающий вид на окружающую местность. Станьте свидетелем прекрасной панорамы, где земля сливается с небом, а невероятные оттенки зелени окутывают вас. Это место непременно вызовет у вас ощущение величия природы и пробудит в вас восхищение перед творением.
- Затем вас ждет Церковь Слёз Господних, святое место, полное душевного волнения и религиозной значимости. Здесь вы сможете прикоснуться к святым предметам и услышать историю о Господне страдании. Закройте глаза и почувствуйте величие и тяжесть этого момента, омываемого слезами и благодарностью.
- Следующая остановка — Гефсиманский сад, историческое место, где Господь Иисус Христос пребывал перед своим арестом. Вдохните атмосферу святости и покоя, прогуляйтесь среди вековых деревьев и глубоких медитативных садов. Здесь вы найдете мир внутри себя и почувствуете, как душа сливается с духовной энергией этого исторического места.
«Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» Матфей 16:24-28
Ваш путь продолжится по Крестному пути, где вы сможете воспроизвести страдания Христа, остановка за остановкой. От глубокой тоски во Христовом саду до мучительной вершины Голгофы, вы пройдете путь, вдохновленный своими мыслями и воспоминаниями о библейских событиях. Этот путь перенесет вас на границу реальности, где история станет живой и вы сможете почувствовать всю глубину человеческой жертвенности и божественной любви.
В конечном счете, ваше путешествие приведет вас к Храму Гроба Господня — святилищу, которое хранит свидетельство о самом важном событии в христианской истории. Войдите в этот удивительный храм, где, по преданию, был положен самый святой гроб Иисуса Христа. Почувствуйте особую атмосферу почитания и мистики, окутывающую это место.
Свет свечей, аромат благовоний и звуки призывающей музыки создадут неповторимую ауру, которая затронет вашу душу. Перед гробницей поднимется смешение чувств: благоговение, трепет и глубокое поклонение. Вы ощутите настоящее присутствие божественного и найдете утешение и надежду в своей вере.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
По заказу
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Масличная гора, ИерусалимЗавершение: По программе
- Когда и сколько длится?
- Когда: По заказуЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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