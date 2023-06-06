Русские деятели искусства
Вторая половина XIX века стала свидетелем появления нового типа паломников в древнем Иерусалиме. Они были необычными и отличались от традиционных верующих, посещающих святыни города.
Эти паломники были ищущими, художниками и писателями, стремившимися найти в Иерусалиме источник вдохновения для своих будущих произведений.
Эти паломники были ищущими, художниками и писателями, стремившимися найти в Иерусалиме источник вдохновения для своих будущих произведений.
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Что вас ожидает:
- Яффские ворота
- Христианский квартал города
- Храм Гроба Господня
- Церковь Александра Невского
- Улица Кардо
- Улица Пророков
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Между святынями и художественным вдохновением.
- Наше путешествие начинается у Яффских ворот, входа в Старый Иерусалим, где каждый камень и каждая улочка вспоминают богатую историю этого места. Мы проникаем в Христианский квартал города, где витает атмосфера благоговения и духовной реверенции. Здесь мы обнаруживаем Храм Гроба Господня, место, где, согласно вере, Иисус Христос был распят и погребен. Это святое место притягивает не только верующих, но и художников, которые пытаются запечатлеть его мистическую атмосферу на холсте или в строках своих произведений.
- Продолжая наше путешествие, мы встречаем церковь Александра Невского, которая стоит величественно среди древних каменных стен. Эта православная церковь служила вдохновением для многих художников, привлекавшихся ее величественой архитектурой и религиозной значимостью. Здесь паломники ощущают присутствие духовного и искусственного воплощения истории, которая говорит через витражи и иконы.
- Наш путь приводит нас на улицу Кардо, старинную главную артерию города, где торговцы и путники обменивались товарами и идеями на протяжении многих веков. Здесь улица пропитана духом разнообразия и культурного обмена, что привлекает паломников-художников, жаждущих вдохновения от разных культур и традиций. Но наша история не ограничивается Старым Иерусалимом. Мы выходим за пределы его стен и попадаем на улицу Пророков, которая славится своим богатым культурным наследием. Эта улица была местом, где сходились писатели, художники, миссионеры и даже аферисты.
- В этой бурной атмосфере на улице Пророков, паломники-писатели находили интересные истории, которые можно было рассказать в своих романах и повестях. Миссионеры находили место для своей работи среди людей, стремящихся найти истину. И даже аферисты находили свои жертвы среди тех, кто стремился найти не только духовное восхождение, но и материальное благополучие. И так, путешествуя по улицам Иерусалима, мы можем пройтись по следам этих паломников-художников и увидеть мир глазами тех, кто искал и нашел вдохновение в этом священном городе.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Оплата билетов в храм Александра Невского (1.5 доллар на человека — православные — бесплатно)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Яффские ворота, ИерусалимЗавершение: Дом Анны Тихо, ул. Рав Кук 13, Иерусалим
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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