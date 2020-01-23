10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Групповая экскурсия по сакральным местам Святой земли

Татьяна
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Татьяна – представитель гидов
Вам предстоит увидеть знакомые по книгам и фильмам места, связанные со становлением и развитием одной из крупнейших мировых религий.

Вы побываете у истоков христианской цивилизации, увидите знаменитую пещеру в Вифлееме, узнаете тайны подземного Иерусалима и Стены Плача и пройдете теми тропинками, по которым ступал царь Давид, Ирод Великий и Иисус Христос.
100 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 7 часов
До 16 человек
Можно с детьми
Встреча в районе вашего проживания
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У этой экскурсии10 отзывов
4.4
Вифлеем и Иерусалим: прикосновение к истокам
Вифлеем и Иерусалим: прикосновение к истокам

Что вас ожидает

Места, без которых невозможно представить развитие мировой цивилизации
Вы побываете в Иерусалиме и Вифлееме, увидите Масличную Гору, Храм Гроба Господня, Стену Плача, Золотой Купол на Храмовой горе… Удивительно, как на таком маленьком участке земли, по сути в безжизненной пустыне, формировались, расцветали, гибли и возрождались культовые и сакральные места монотеизма. На экскурсии вы не только пройдёте теми тропинками и маршрутами, по которым ступал царь Давид, Ирод Великий, Иисус Христос, крестоносцы, но и узнаете о самых важных и ярких событиях из трагической истории этой земли.

Таинственный Вифлеем
Вы посетите один из древнейших христианских храмов на Святой земле — Вифлеемскую Базилику Рождества, которая была построена над пещерой рождения Иисуса. Кроме самой пещеры, до сих пор хранящей таинственную мистику библейских событий, вы осмотрите в этом храме стили различных архитектурных эпох и традиций, начиная от мозаик 4 века до недавно отреставрированных 12 века, о которых мы вам подробно расскажем на экскурсии.

Многогранный Иерусалим
Нужны годы, чтобы научиться находить нужные дорожки, переулочки, тропинки, дабы ориентироваться в хитросплетении городских артерий. Но мы не ставим перед собой такой цели. Наша задача — пройти по тем местам, о которых слышал любой человек на нашей планете, и лаконично изложить историю этого удивительного места, где на квадратном километре сосредоточены центры и святыни трёх доминирующих мировых религий. С вершины Масличной горы пред вами откроется фантастический и завораживающий вид на старый город и Храмовую Гору. Вы узнаете историю Храма царя Соломона, от скрижалей Завета, до «козла отпущения». Вы увидите Золотые ворота, через которые в город входил Христос. У подножия Масличной горы встретите немых свидетелей страстей Христовых — древние оливковые деревья Гефсиманского сада, — и познакомитесь с величайшем творением Антонио Барлуцци — Храмом Агонии Христа. И, конечно, побываете в Храме Гроба Господня, построенном над Голгофой и погребальной пещерой Христа и поделённый между шестью конфессиями. Здесь мы расскажем вам про его уникальный cтатус-кво. Обычно посещение этого храма — самый трогательный и эмоциональный момент в нашей экскурсии. Надеемся, что и для вас это станет кульминацией столь волнительного путешествия по сакральным местам Израиля.

Организационные детали

  • Примечание: города Палестинской Автономии (Вифлеем, Иерихон, Хеврон и др.) запрещено посещать гражданам Израиля
  • Экскурсия автобусная. Проводится в малых группах до 16 человек.
  • Мы заберём вас из Тель-Авива, Иерусалима и Нетании (точное время обговаривается в переписке)
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей профессиональной команды
Вифлеем и Иерусалим: прикосновение к истокам
Вифлеем и Иерусалим: прикосновение к истокам
Вифлеем и Иерусалим: прикосновение к истокам
Вифлеем и Иерусалим: прикосновение к истокам
Вифлеем и Иерусалим: прикосновение к истокам
Вифлеем и Иерусалим: прикосновение к истокам

Экскурсия проводится в среду и субботу в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 16 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе вашего проживания.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Татьяна
Татьяна
Добрый день. Меня зовут Татьяна. Я живу в нашей прекрасной стране 22 года и 16 из них занимаюсь тем, что делюсь своим восхищением ею с нашими гостями. По образованию я — историк, и это чрезвычайно помогает в работе. Экскурсии провожу вместе с командой гидов. За годы работы мы показывали Израиль паломникам и православным, и католическим, и протестантским. В работе мне также очень помогают мои хобби: библейская археология, горный туризм, яхтенный спорт. Если расслабленной прогулке вы предпочитаете походы в горы, а кондиционированному воздуху автобуса — морской бриз, и при этом хотите получить ответы на все интересующие вас вопросы по истории страны, — мы с вами прекрасно проведём время.
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

23 января 2020
Здравствуйте!
Мы остались очень довольны экскурсией, гид Рина прекрасная женщина и профессионал в своём деле.
9 января 2020
Были на экскурсии 4 января 2020 года. Для себя могу разделить экскурсию разделить на две отдельные.
1.Вифлеем. Мы жили в Иерусалиме в мусульманском квартале. Забирать нас от гостиницы никто не стал, так как боятся заезжать в этот квартал. Нас встретил экскурсовод Олег на машине у старого города. Нас оказалось всего двое на этой экскурсии. Олег передал нас на другую машину, чтобы нас перевезли на территорию Палестины. Там нас привезли к магазину религиозных сувениров, где очень настойчиво предлагали что-нибудь приобрести. Мы отказались, минут через 15-20 нас посадили на другую машину и отвезли к Вифлеемской Базилике Рождества. Там нас встретила гид Ирина. Про Базилику и Вифлеем нам ничего не рассказали. Единственный плюс данного экскурсовода, ее национальность. Так как армяне проходят везде в данной базилике без очереди. Проведя минут 10 в базилике, нас посадили на машину обратно и тоже с 2-3 пересадками довезли обратно в Иерусалим и передали гиду Олегу.
2. Вторая часть экскурсии была в Иерусалиме. И здесь уже было веселее. Нас было всего 7 человек на экскурсии. Не очень повезло с погодой, был дождь. Поэтому по улице мы шли очень быстро, времени на фотографироваться совсем не было. Рассказывал гид весело и задорно, но достаточно поверхностно. Обратно в гостиницу нас тоже не повезли.
За первую часть экскурсии я бы поставила 2, за вторую 4. Поэтому общая оценка твердая тройка.
22 ноября 2019
Светлана – отличный организатор и несмотря на то, что у нас была относительно большая группа, она смогла правильно и четко построить работу. Также лавирование такой группы в бесчисленных очередях в монастырях Иерусалима – искусство, которым Светлана владеет прекрасно. Мы никогда не терялись и везде успевали. В целом экскурсия, которая длилась целый день, прошла на одном дыхании. Она была насыщена информацией, впечатлениями и, конечно же, возможностью прикоснуться к уникальным святым местам. Светлана – прекрасный рассказчик, способный преподнести в интересном ключе достаточно большой объём информации. Отдельное спасибо Борису – водителю нашего микроавтобуса, который мастерски управлялся с пробками. Ребята – большие молодцы.
27 сентября 2019
Мне не понравилось, что такие духовные важные темы для всего христианского мира как рождение Иисуса и Его смерть ведёт НЕ христианка. Она конечно не передала ту удивительную атмосферу в отличие от экскурсовода в Вифлееме и даже сама не понимает смысла казни Иисуса, как она может донести это до остальных?? В Вифлееме была христианка и той удалось прекрасно. Поэтому Библию Ольга не знает, резало слух постоянно её неправильное толкование библейских истин. Не хотела ронять её авторитет в глазах других людей, поэтому не исправляла. Кроме духовных тем остальное было очень хорошо, и длительность и содержание. Спасибо, но своим верующим друзьям такую экскурсию не могу, увы, рекомендовать.
1 июля 2019
Олег - нереальный человек и гид! Если гулять в Израиле, то только с ним!
22 июня 2019
Прекрасная экскурсия! Замечательный гид, все отлично организовано!
11 апреля 2019
Экскурсия прошла чудесно, гид Вадим прекрасный рассказчик, отлично ориентируется в материале, приятно, что программа строилась в соответствии с нашим мнением, не навязывалось жестко, сейчас туда, потом туда, потом обед полчаса и опять вперед, нет, с нашим мнением считались, под нас подстроились, при этом программа ничуть не пострадала. Все прошло замечательно.
28 марта 2019
Огромное спасибо нашим гидам Галине и Татьяне в Вифлееме за блестящую экскурсию и проявленное внимание к каждому участнику!Мы уехали с огромным желанием побывать в Иерцсалиме и Вифлиеме еще и еще! Добрых дней, здоровья и счастья вам дорогие дамы! Отдельное спасибо нашим уникальным водителям Михаилу и Джону
Елена и Людмила из Санкт-Петербурга
27 октября 2018
17.10.18 экскурсию в Иерусалим и Вифлеем провела экскурсовод Рина - это настоящий профессионал своего дела, на 100% владеющий информацией по теме экскурсий и (что немаловажно!) умеющий интересно и грамотно эту информацию преподнести, содержательно ответить на вопросы туристов. Большой плюс в том, что набираются малочисленные группы, в результате ВСЕ туристы слышат рассказ гида. Во время и после экскурсии - море эмоций и только положительных! СПАСИБО!!!
6 мая 2018
Договариваться в храме в Вифлееме со священниками или работниками церкви, чтобы не стоять два часа в очереди

Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

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