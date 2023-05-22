Вифлеем — один из самых древних городов мира, переживший множество культурных и политических эпох.
Именно сюда, ведомые путеводной звездой, пришли волхвы, чтобы поклониться и преподнести дары новорожденному мессии-Иисусу Христу. Сегодня это город магнит, для туристов со всех концов земли.
Именно сюда, ведомые путеводной звездой, пришли волхвы, чтобы поклониться и преподнести дары новорожденному мессии-Иисусу Христу. Сегодня это город магнит, для туристов со всех концов земли.
Ближайшие даты:
22
мая
мая
23
мая
мая
24
мая
мая
25
мая
мая
26
мая
мая
27
мая
мая
28
мая
мая
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Вифлеем: Звезда среди древности и современности.
- Базилика Рождества Христова.
Именно здесь находился Святой Вертеп и появился на свет Иисус, а теперь над Святой Пещерой возвышается Базилика Рождества Христова-самая древняя из действующих церквей в мире. Она терпела разрушения, перестраивалась, но начиная с 550 года, обрела свой настоящий вид и беспрерывно принимает прихожан. То что храм благополучно дожил до наших дней называют огромным чудом!
Молочный грот
Известен также под названием Молочная Пещера. Здесь укрывалась Святое Семейство от Войнов царя Ирода. Богородица кормила младенца, и несколько капель молока упали на камень, после чего пол и стены пещеры сделались белыми. Считается, что порошок из камня, взятого из стен часовни, способствует лечению бесплодия. Храм является местом паломничества бездетных пар.
Церковь Пастушков
Место погребения библейских пастухов, стала основой храма. Возраст церкви насчитывает более полутора тысяч лет.
Церковь Святого Николая
Хранится частичка мощей святого. Переезжаем в Иерусалим и знакомимся с основными христианскими святынями. Современный Вифлеем можно назвать бесценным памятником истории. Здесь гармонично сочетаются старинные дома с узкими улочками тысячелетней давности и современные сооружения, с налётом цивилизации.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Возьмите с собой воду и головной убор.
По заказу
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Транспорт
- Личные расходы туриста
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: По заказуЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Возьмите с собой воду и головной убор
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иерусалима
Индивидуальные
Пешеходные
Религиозные
Выездные
Похожие туры из Иерусалима
Индивидуальная
7 часов
Две святыни в один день
Самые главные святые места христиан и история 2000 лет на экскурсии в Вифлееме и Иерусалиме
по договоренности
1 июня
2 июня
4 июня
5 июня
€270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора
Разобраться в истории Рождества и посетить православные монастыри
Завтра
24 мая
25 мая
26 мая
€500 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Иродион. Ирод - человек и крепость
По договоренности
Сегодня
24 мая
25 мая
26 мая
$350 за всё до 7 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании