Что вас ожидает:

Вифлеем: Звезда среди древности и современности.

Базилика Рождества Христова.

Именно здесь находился Святой Вертеп и появился на свет Иисус, а теперь над Святой Пещерой возвышается Базилика Рождества Христова-самая древняя из действующих церквей в мире. Она терпела разрушения, перестраивалась, но начиная с 550 года, обрела свой настоящий вид и беспрерывно принимает прихожан. То что храм благополучно дожил до наших дней называют огромным чудом!

Молочный грот

Известен также под названием Молочная Пещера. Здесь укрывалась Святое Семейство от Войнов царя Ирода. Богородица кормила младенца, и несколько капель молока упали на камень, после чего пол и стены пещеры сделались белыми. Считается, что порошок из камня, взятого из стен часовни, способствует лечению бесплодия. Храм является местом паломничества бездетных пар.

Церковь Пастушков

Место погребения библейских пастухов, стала основой храма. Возраст церкви насчитывает более полутора тысяч лет.

Церковь Святого Николая

Хранится частичка мощей святого. Переезжаем в Иерусалим и знакомимся с основными христианскими святынями. Современный Вифлеем можно назвать бесценным памятником истории. Здесь гармонично сочетаются старинные дома с узкими улочками тысячелетней давности и современные сооружения, с налётом цивилизации.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Возьмите с собой воду и головной убор.