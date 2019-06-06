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Групповая экскурсия по сакральным местам Святой земли

Татьяна
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Татьяна – представитель гидов
Вам предстоит увидеть знакомые по книгам и фильмам места, связанные со становлением и развитием одной из крупнейших мировых религий.

Вы побываете у истоков христианской цивилизации, увидите знаменитую пещеру в Вифлееме, узнаете тайны подземного Иерусалима и Стены Плача и пройдете теми тропинками, по которым ступал царь Давид, Ирод Великий и Иисус Христос.
100 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 8 часов
До 16 человек
Можно с детьми
Встреча в районе вашего проживания
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У этой экскурсии1 отзыв
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Вифлеем и Иерусалим: прикосновение к истокам
Вифлеем и Иерусалим: прикосновение к истокам

Что вас ожидает

Места, без которых невозможно представить развитие мировой цивилизации
Вы побываете в Иерусалиме и Вифлееме, увидите Масличную Гору, Храм Гроба Господня, Стену Плача, Золотой Купол на Храмовой горе… Удивительно, как на таком маленьком участке земли, по сути в безжизненной пустыне, формировались, расцветали, гибли и возрождались культовые и сакральные места монотеизма. На экскурсии вы не только пройдёте теми тропинками и маршрутами, по которым ступал царь Давид, Ирод Великий, Иисус Христос, крестоносцы, но и узнаете о самых важных и ярких событиях из трагической истории этой земли.

Таинственный Вифлеем
Вы посетите один из древнейших христианских храмов на Святой земле — Вифлеемскую Базилику Рождества, которая была построена над пещерой рождения Иисуса. Кроме самой пещеры, до сих пор хранящей таинственную мистику библейских событий, вы осмотрите в этом храме стили различных архитектурных эпох и традиций, начиная от мозаик 4 века до недавно отреставрированных 12 века, о которых мы вам подробно расскажем на экскурсии.

Многогранный Иерусалим
Нужны годы, чтобы научиться находить нужные дорожки, переулочки, тропинки, дабы ориентироваться в хитросплетении городских артерий. Но мы не ставим перед собой такой цели. Наша задача — пройти по тем местам, о которых слышал любой человек на нашей планете, и лаконично изложить историю этого удивительного места, где на квадратном километре сосредоточены центры и святыни трёх доминирующих мировых религий. С вершины Масличной горы пред вами откроется фантастический и завораживающий вид на старый город и Храмовую Гору. Вы узнаете историю Храма царя Соломона, от скрижалей Завета, до «козла отпущения». Вы увидите Золотые ворота, через которые в город входил Христос. У подножия Масличной горы встретите немых свидетелей страстей Христовых — древние оливковые деревья Гефсиманского сада, — и познакомитесь с величайшем творением Антонио Барлуцци — Храмом Агонии Христа. И, конечно, побываете в Храме Гроба Господня, построенном над Голгофой и погребальной пещерой Христа и поделённый между шестью конфессиями. Здесь мы расскажем вам про его уникальный cтатус-кво. Обычно посещение этого храма — самый трогательный и эмоциональный момент в нашей экскурсии. Надеемся, что и для вас это станет кульминацией столь волнительного путешествия по сакральным местам Израиля.

Организационные детали

  • Примечание: при посещении городов Палестинской Автономии (Вифлеема, Иерихона, Хеврона и др.) туристы должны иметь неизраильские загранпаспорта.
  • Экскурсия автобусная. Проводится в малых группах до 16 человек.
  • Мы забираем путешественников из Тель-Авива, Иерусалима и Нетании (точное время обговаривается в переписке).
  • Экскурсию проводит команда гидов.
Вифлеем и Иерусалим: прикосновение к истокам
Вифлеем и Иерусалим: прикосновение к истокам
Вифлеем и Иерусалим: прикосновение к истокам
Вифлеем и Иерусалим: прикосновение к истокам
Вифлеем и Иерусалим: прикосновение к истокам
Вифлеем и Иерусалим: прикосновение к истокам
Вифлеем и Иерусалим: прикосновение к истокам
Вифлеем и Иерусалим: прикосновение к истокам

Экскурсия проводится в среду и субботу в 07:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 16 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе вашего проживания.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Татьяна
Татьяна
Добрый день. Меня зовут Татьяна. Я живу в нашей прекрасной стране 22 года и 16 из них занимаюсь тем, что делюсь своим восхищением ею с нашими гостями. По образованию я — историк, и это чрезвычайно помогает в работе. Экскурсии провожу вместе с командой гидов. За годы работы мы показывали Израиль паломникам и православным, и католическим, и протестантским. В работе мне также очень помогают мои хобби: библейская археология, горный туризм, яхтенный спорт. Если расслабленной прогулке вы предпочитаете походы в горы, а кондиционированному воздуху автобуса — морской бриз, и при этом хотите получить ответы на все интересующие вас вопросы по истории страны, — мы с вами прекрасно проведём время.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

6 июня 2019
Вчера посетили с двумя детьми 11 лет Иерусалим и Вифлеем с гидом Вадимом. Прекрасно провели время интересно и познавательно. Вадим отвечал на любой вопрос как исторического , так и бытового направления . Дети очень впечатлились церковью Рождества Христова в Вифлиеме за что большое спасибо гиду Татьяне, которая была с нами в этом городе. Вадим прекрасно ориентируется и вёл экскурсию в соответствии со складывающейся ситуацией. Хотя день был праздничный , очень много туристов , но мы все успели без спешки посмотреть, проникнуться и почувствовать действительно великий, но и очень современный город. Ещё раз спасибо и возможно до новых встреч :)

Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

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Побывать в местах, связанных с земной жизнью Христа
Галилейские горы, города и посёлки северной части страны неразрывно связаны с земной жизнью Иисуса Христа. Там он рос, формировался, по этим тропинкам он бродил, пил воду из единственного источника Назарета, размышлял, глядя на чистое небо Галилеи. На экскурсии вы узнаете о зарождении новой религии — христианства. Откроете, почему среди первых апостолов Христа были простые рыбаки. Поймете, как смог Назарет из захудалой деревушки превратиться в город с величайшей судьбой. И откроете несколько секретов, обычно ускользающих от взгляда туристов.

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