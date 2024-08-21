Экскурсия очень интересная, насыщенная историческими фактами и в то же время комфортная. Есть возможность остановиться, сделать фото, полюбоваться видами города.

Яффо раскрывается, как шкатулка с драгоценными сюрпризами: переулки, дворики, галереи, которые могли остаться незамеченными, если бы не рассказ Елены. Очень впечатлила галерея дизайнера Иланы, это мини путешествие в фантастическую сказку.

Начало во время, без опозданий. Продолжительность соответствует заявленной. Материал качественный и во многом необычный. Подача материала естественная, не заученная по скрипту.

А Александра

Очень понравилась экскурсия, спасибо большое Галине! Очень доброжелательно и охотно отвечала на все вопросы. Помимо ботанической составляющей, было интересно рассказано о Тель-Авиве, его жителях и местечках, в которые мы бы никогда сами не заглянули.