3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Яффо - шкатулка с секретами: уникальное путешествие по Тель-Авиву
Погрузитесь в атмосферу Яффо: от исторических загадок до кулинарных открытий в старом порту Тель-Авива
Начало: площадь у часов в Яффо
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€225 за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Ботаническая экскурсия по Тель-Авиву: уникальный взгляд на город
Погрузитесь в зеленый мир Тель-Авива, где каждое дерево рассказывает свою историю. Откройте для себя неизведанные уголки города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€220 за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Тель-Авив
Приглашаем на увлекательное путешествие по Тель-Авиву, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Возле Часовой башни в Яффо
Завтра в 15:00
11 сен в 15:00
€225 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна21 августа 2024Отличный гид! Любит свою работу. Всем советую ❤️
- TTatiana29 марта 2024Экскурсия очень интересная, насыщенная историческими фактами и в то же время комфортная. Есть возможность остановиться, сделать фото, полюбоваться видами города.
- ЕЕлена28 декабря 2023Благодарим за экскурсию, нам очень понравился индивидуальный подход. Приятно провели время в Старом Яффо.
- AAlex3 сентября 2023Начало во время, без опозданий. Продолжительность соответствует заявленной. Материал качественный и во многом необычный. Подача материала естественная, не заученная по скрипту.
- ЕЕвгения25 июля 2022Удивительные деревья в удивительных местах! Рекомендую!
- ААлександра24 апреля 2018Очень понравилась экскурсия, спасибо большое Галине! Очень доброжелательно и охотно отвечала на все вопросы. Помимо ботанической составляющей, было интересно рассказано о Тель-Авиве, его жителях и местечках, в которые мы бы никогда сами не заглянули.
Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Тель-Авиву в сентябре 2024
Сейчас в Тель-Авиве в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 220 до 225. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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