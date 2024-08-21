На Рождество – экскурсии в Тель-Авиве

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Тель-Авиве на русском языке, цены от €220. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Яффо - шкатулка с секретами
Пешая
31 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Яффо - шкатулка с секретами: уникальное путешествие по Тель-Авиву
Погрузитесь в атмосферу Яффо: от исторических загадок до кулинарных открытий в старом порту Тель-Авива
Начало: площадь у часов в Яффо
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
225 за всё до 10 чел.
Ботаническая экскурсия по Тель-Авиву. История озеленения города
Пешая
3 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Ботаническая экскурсия по Тель-Авиву: уникальный взгляд на город
Погрузитесь в зеленый мир Тель-Авива, где каждое дерево рассказывает свою историю. Откройте для себя неизведанные уголки города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Тель-Авив
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Тель-Авив
Приглашаем на увлекательное путешествие по Тель-Авиву, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Возле Часовой башни в Яффо
Завтра в 15:00
11 сен в 15:00
225 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    21 августа 2024
    Яффо - шкатулка с секретами
    Отличный гид! Любит свою работу. Всем советую ❤️
  • T
    Tatiana
    29 марта 2024
    Яффо - шкатулка с секретами
    Экскурсия очень интересная, насыщенная историческими фактами и в то же время комфортная. Есть возможность остановиться, сделать фото, полюбоваться видами города.
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    Яффо раскрывается, как шкатулка с драгоценными сюрпризами: переулки, дворики, галереи, которые могли остаться незамеченными, если бы не рассказ Елены. Очень впечатлила галерея дизайнера Иланы, это мини путешествие в фантастическую сказку.

  • Е
    Елена
    28 декабря 2023
    Яффо - шкатулка с секретами
    Благодарим за экскурсию, нам очень понравился индивидуальный подход. Приятно провели время в Старом Яффо.
  • A
    Alex
    3 сентября 2023
    Ботаническая экскурсия по Тель-Авиву. История озеленения города
    Начало во время, без опозданий. Продолжительность соответствует заявленной. Материал качественный и во многом необычный. Подача материала естественная, не заученная по скрипту.
  • Е
    Евгения
    25 июля 2022
    Ботаническая экскурсия по Тель-Авиву. История озеленения города
    Удивительные деревья в удивительных местах! Рекомендую!
  • А
    Александра
    24 апреля 2018
    Ботаническая экскурсия по Тель-Авиву. История озеленения города
    Очень понравилась экскурсия, спасибо большое Галине! Очень доброжелательно и охотно отвечала на все вопросы. Помимо ботанической составляющей, было интересно рассказано о Тель-Авиве, его жителях и местечках, в которые мы бы никогда сами не заглянули.

Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву в категории «На Рождество»

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  1. Яффо - шкатулка с секретами
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  3. Знакомьтесь, Тель-Авив
Сколько стоит экскурсия по Тель-Авиву в сентябре 2024
Сейчас в Тель-Авиве в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 220 до 225. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Тель-Авиве (Израиль 🇮🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 34 ⭐ отзыва, цены от €220. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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