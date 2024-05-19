Экскурсии на 1 день в Тель-Авиве

Найдено 19 экскурсий в категории «На весь день» в Тель-Авиве на русском языке, цены от €62. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
История древнего Яффо и старого Тель-Авива
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
История древнего Яффо и старого Тель-Авива
Узнать, как выглядел и чем жил город Яффо более ста лет назад и чем живет теперь
Начало: У часовой башни в яффо
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
270 за всё до 10 чел.
Две винодельни и пикник
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Винный тур по Тель-Авиву: Дегустация и пикник с видом на закат
Погрузитесь в мир виноделия с эксклюзивным туром по винодельням Тель-Авива. Дегустация вин, завтрак и пикник на закате ждут вас
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
от 1 250 за всё до 20 чел.
Галилея христианская: Назарет, Капернаум, Иордан
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Погружение в евангельские времена: Назарет, Капернаум, Иордан
Путешествие по долине Армагеддон в горы Назарета. Посетите места чудес Христовых и узнайте удивительные истории и предания древних поселений
Начало: по договоренности
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
340 за всё до 3 чел.
Кесария и Акко - две древние столицы Палестины
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Кейсария и Акко: Путешествие по древним столицам Палестины
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Кейсарии и Акко, где каждый камень рассказывает историю древних цивилизаций
Начало: Ваш отель и по договоренности
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
15 июня в 08:00
21 июня в 08:00
$300 за всё до 5 чел.
Бегущие по волнам - Яффа, Кесария и Хайфа
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Яффа, Кесария, Хайфа: путешествие по древним городам Израиля
Погрузитесь в историю древнего Израиля с экскурсией по Яффо, Кесарии и Хайфе. Откройте для себя уникальные археологические находки и живописные пейзажи
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
$600 за всё до 5 чел.
Еврейские святыни Иерусалима
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия: Стены Плача и святыни Иерусалима
Путешествие в сердце Иерусалима: от Стены Плача до синагог и мемориала Холокоста. Исключительный шанс прикоснуться к истории и духовности
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от $560 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Петру из Тель Авива
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
2 отзыва
Экскурсия в Петру из Тель-Авива
Отправьтесь в незабываемое путешествие из Тель-Авива в Петру. Комфортный трансфер и уникальные достопримечательности ждут вас
Начало: Аэропорт Эйлат
Расписание: Пн,Ср
12 июня в 09:00
17 июня в 09:00
$380 за человека
Рождество. Крещение. Воскресение Христово
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Паломнический тур Рождество, Крещение, Воскресение Христово в Тель-Авиве
Приглашаем на уникальный паломнический тур, где вы посетите ключевые святыни, связанные с жизнью Иисуса
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$650 за всё до 6 чел.
Иерусалим Иисуса Христа и его апостолов. От Ветхого Завета к Евангелиям
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Иерусалим Иисуса Христа: путешествие от Ветхого Завета к Евангелиям
Посетите ключевые святыни Иерусалима, следуя путем Иисуса Христа и его апостолов, от Яффо до Золотого Иерусалима
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$500 за всё до 6 чел.
Групповая экскурсия: Тель-Авив - Яффо
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия по Тель-Авиву и Яффо: путешествие в историю
Погрузитесь в мир истории и культуры с экскурсией по Тель-Авиву и Яффо. Вас ждут незабываемые впечатления и новые открытия
Начало: В Тель-Авиве
12 июня в 06:00
26 июня в 06:00
62 за человека
Вся Рамла пешком
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия в Рамле: исторические сокровища и культурное разнообразие
Погрузитесь в атмосферу Рамлы, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Отправляйтесь в путешествие, полное открытий и впечатлений
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
226 за всё до 10 чел.
Путями Иисуса Христа и крещение в реке Иордан с пастором
Индивидуальная
10 часов
Паломническая экскурсия в Тель-Авив: Путями Иисуса Христа и крещение
Погрузитесь в духовное путешествие по святым местам Израиля, следуя путями Иисуса Христа и принимая участие в обряде крещения
Начало: Tel Aviv Center - Savidor
Расписание: по договоренности
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
$797 за человека
Зоологический парк Сафари - удовольствие для взрослых, восторг для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Зоологический парк Сафари в Тель-Авиве: радость для детей, удовольствие для взрослых
Вас ждет уникальное путешествие по зоологическому парку Сафари, где дикая природа встречается с комфортом для всей семьи
Начало: По договоренности
Расписание: Начинается утром, днем и вечером в любой день
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
$370 за всё до 6 чел.
Искусство вкуса и не только
Индивидуальная
9 часов
Искусство вкуса и не только: эксклюзивное путешествие по Тель-Авиву
Познайте вкус Израиля: от домашнего сыра и оливок до экзотической клубники. Ваше путешествие, которое останется в памяти навсегда
Начало: По договоренности
Расписание: с понедельника по четверг
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$540 за всё до 16 чел.
Парк Бейт-Гуврин - тайны подземных пещер
Индивидуальная
8 часов
Парк Бейт-Гуврин в Тель-Авиве: путешествие по подземному городу
Загадочный мир подземных пещер ждет вас! Подземный город, амфитеатр и древние гробницы откроют свои тайны
Начало: По договоренности
Расписание: Начинается утром, днем и вечером в любой день
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
$560 за всё до 6 чел.
Голанские высоты - многострадальный север Израиля
Индивидуальная
9 часов
Голанские высоты - путешествие по многострадальному северу Израиля
Погрузитесь в удивительный мир Голанских высот, где история и природа переплетаются в неповторимом танце
Начало: По договоренности
Расписание: Начинается утром, днем и вечером в любой день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$700 за всё до 5 чел.
Иерусалим - великий и непобедимый град христианский
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия по святыням Иерусалима
Индивидуальная экскурсия по Иерусалиму: Стена Плача, Храм Гроба Господнего, Елеонская гора и многое другое. Погрузитесь в историю и культуру города
Начало: По договоренности
Расписание: Начинается утром, днем и вечером в любой день
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$580 за всё до 6 чел.
Галилея - земля благодатная
Индивидуальная
9 часов
Галилея из Тель-Авива: Путешествие по святым местам и чудесам
Погрузитесь в атмосферу святости и мира, посетив землю, где жил и творил Христос. Экскурсия в Галилею - это путешествие вглубь истории и веры
Начало: По договоренности
Расписание: Начинается утром, днем и вечером в любой день
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$660 за всё до 6 чел.
Чудеса вокруг Галилейского моря
Индивидуальная
12 часов
Галилейское море в Тель-Авиве: путешествие по святым местам
Познайте историческое и духовное наследие вокруг Галилейского моря, следуя путями Иисуса Христа и его апостолов
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$700 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Арсений
    19 мая 2024
    Кесария и Акко - две древние столицы Палестины
    Хорошая и интересная экскурсия.
  • В
    Вячеслав
    18 сентября 2023
    Экскурсия в Петру из Тель Авива
    В аффилированный с турфирмой магазин сувениров завозили дважды, а время на саму Петру - пара часов. На весь автобус русскоязычных
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    нас было всего двое, так что гид был у нас почти персональный, но если бы я там не был ранее, то мои познания о Петре были бы ограничены Эль-Казной, ибо никуда дальше нас вести гид, похоже, не собирался, так как "мы не успеем на обед". Пришлось оставить гида и действовать самостоятельно, договорившись встретиться у входа. Да и то при этом он опоздал на 15 минут

  • V
    Vladislav
    7 июня 2023
    Еврейские святыни Иерусалима
    Все прошло отлично)
  • A
    Alexander
    18 мая 2023
    История древнего Яффо и старого Тель-Авива
    Нас было 10 человек (семья) возрастом от 7 до 57 лет. Прекрасная и информативная экскурсия. Было интересно как взрослым так и детям. Несмотря на продолжительность 8 часов, благодаря грамотно составленному маршруту никто не устал. Все довольны и благодарны.
  • A
    Alexei
    7 мая 2023
    История древнего Яффо и старого Тель-Авива
    Спасибо за очень интересный тур!
  • З
    Зебницкая
    1 апреля 2023
    Экскурсия в Петру из Тель Авива
    Экскурсия однодневная, с вылетом из Тель Авива в Эйлат и возвращением вечером назад. При таких сложностях, и с учетом того,
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    что по Иордании экскурсия в составе группы 45 человек, где все из разных стран, на смотря на это хорошо организована. У нас был тайминг, билеты на самолет и мы насладились прекрасной Петрой (правда, всего 20 минут, но это уже из-за дурных туристов из Мексики и Чили, которые не дружат со временем)

  • E
    ELENA
    15 марта 2023
    Кесария и Акко - две древние столицы Палестины
    Великолепная по насыщенности экскурсия с лучшим экскурсоводом! Вадим Лаут не только знает все о тех местах, где мы побывали, но еще ухитряется передать эти знания всем участникам, причем в очень легкой, непринужденной форме. Было интересно, познавательно и просто чудесно.
  • И
    Иван
    14 января 2023
    Галилея христианская: Назарет, Капернаум, Иордан
    Наша экскурсия с Ириной началась в 8 утра от дверей нашего отеля в Тель-Авиве и закончилась только в 17 часов
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    у дверей нашей квартиры в Хайфа. За все это время мы посетили очень много интересных мест, о которых до этого даже и не слышали. У Ирины составлен отличный маршрут, мы успели посетить все места до их закрытия, и главное в наименее загруженное и красивое время. Весь путь Ирина интересно рассказывала про историю мест и людей Израиля, про их взаимоотношения как в древности, так и сейчас. Рассказ был интересен не только взрослым, но и детям! Спасибо Ирина!

  • В
    Виктория
    13 декабря 2022
    Иерусалим - у истоков религии
    Экскурсия очень понравилась, Эдуард очень приятный в общении человек, много знает, умеет рассказывать, мы ездили на индивидуальную экскурсию - рекомендую
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    только такой вариант, очень комфортно, машина чистая, комфортабельная, если приеду ещё раз в Тель-Авив - обязательно буду брать экскурсии у него.

  • Н
    Наум
    21 ноября 2022
    Бегущие по волнам - Яффа, Кесария и Хайфа
    Содержательная экскурсия. Замечательный гид. Потрясающий музей Ралли! Великолепный обед на рынке в старом городе Акко…

Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву в категории «На весь день»

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Сколько стоит экскурсия по Тель-Авиву в июне 2024
Сейчас в Тель-Авиве в категории "На весь день" можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 62 до 1 250. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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