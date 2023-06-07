8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Яффа, Кесария, Хайфа: путешествие по древним городам Израиля
Погрузитесь в историю древнего Израиля с экскурсией по Яффо, Кесарии и Хайфе. Откройте для себя уникальные археологические находки и живописные пейзажи
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 19:00
6 авг в 09:00
$600 за всё до 5 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия: Стены Плача и святыни Иерусалима
Путешествие в сердце Иерусалима: от Стены Плача до синагог и мемориала Холокоста. Исключительный шанс прикоснуться к истории и духовности
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
от $560 за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
Паломническая экскурсия в Тель-Авив: Путями Иисуса Христа и крещение
Погрузитесь в духовное путешествие по святым местам Израиля, следуя путями Иисуса Христа и принимая участие в обряде крещения
Начало: Tel Aviv Center - Savidor
Расписание: по договоренности
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
$797 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- VVladislav7 июня 2023Все прошло отлично)
- ННаум21 ноября 2022Содержательная экскурсия. Замечательный гид. Потрясающий музей Ралли! Великолепный обед на рынке в старом городе Акко…
Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву в категории «Популярные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тель-Авиве
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Тель-Авиву в августе 2024
Сейчас в Тель-Авиве в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 560 до 797. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Тель-Авиве (Израиль 🇮🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», 4 ⭐ отзыва, цены от $560. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь