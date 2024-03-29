Все – экскурсии в Тель-Авиве

Найдено 4 экскурсии в категории «Все» в Тель-Авиве на русском языке, цены от €225. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Яффо - шкатулка с секретами
Пешая
30 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Яффо - шкатулка с секретами: уникальное путешествие по Тель-Авиву
Погрузитесь в атмосферу Яффо: от исторических загадок до кулинарных открытий в старом порту Тель-Авива
Начало: площадь у часов в Яффо
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
225 за всё до 10 чел.
Тайны старого Яффо
Пешая
21 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны старого Яффо: индивидуальная экскурсия
Старый Яффо - город с историей в 4000 лет. Прогулка по его улочкам раскроет перед вами древние легенды и современные истории
Начало: Тель-Авив, улица Давид Разиэль 23
Сегодня в 13:00
7 авг в 08:00
300 за всё до 10 чел.
Арабский Аджами, или Обратная сторона Яффо
Пешая
2 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Арабский Аджами в Тель-Авиве: от криминального прошлого к туристическому будущему
Погрузитесь в историю и культуру Арабского Аджами, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В порту Яффо
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
250 за всё до 8 чел.
5000 лет за 5 часов - от древнего Яффо до современного Тель-Авива
Пешая
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческое путешествие по Тель-Авиву: 5000 лет за 5 часов
Присоединяйтесь к уникальному путешествию по Тель-Авиву, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В Яффо
7 авг в 09:30
8 авг в 09:30
300 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • T
    Tatiana
    29 марта 2024
    Яффо - шкатулка с секретами
    Экскурсия очень интересная, насыщенная историческими фактами и в то же время комфортная. Есть возможность остановиться, сделать фото, полюбоваться видами города.
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    Яффо раскрывается, как шкатулка с драгоценными сюрпризами: переулки, дворики, галереи, которые могли остаться незамеченными, если бы не рассказ Елены. Очень впечатлила галерея дизайнера Иланы Гур, это мини путешествие в фантастическую сказку.

  • Е
    Елена
    28 декабря 2023
    Яффо - шкатулка с секретами
    Благодарим за экскурсию, нам очень понравился индивидуальный подход. Приятно провели время в Старом Яффо.
  • А
    Антон
    20 сентября 2023
    Яффо - шкатулка с секретами
    Это Была великолепная экскурсия, мы остались в полном восторге, получили огромное удовольствие от рассказ Гали, узнали много новой информации, наша экскурсия прошла на одном дыхании Я всем советую от души
    Это Была великолепная экскурсия, мы остались в полном восторге, получили огромное удовольствие от рассказ Гали, узнали
  • С
    Светлана
    27 марта 2023
    Тайны старого Яффо
    Мы были на трёх экскурсиях с Ольгой и очень рекомендуем ее как знающего гида и прелестного и интересного человека. Глубокие
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    знания истории и прекрасное изложение фактов. Ольга легко и просто подстраивалась под наши интересы и нужды и по времени и по материалу. Показала нам и современные интересные уголки Тель-Авива по пути через исторические места. Также очень интересны и познавательны были 2 экскурсии по Иерусалиму. Количество интересной информации которой Ольга делится не передать словами. Почти три недели спустя все новые и новые факты всплывают в памяти. Очень рекомендуем послушать ее экскурсии даже если вы живете в Израиле, а не туристы как мы. Большое спасибо Ольга!

    Мы были на трёх экскурсиях с Ольгой и очень рекомендуем ее как знающего гида и прелестного
  • В
    Вячеслав
    4 февраля 2023
    Тайны старого Яффо
    Отлично прогулялись с Ольгой по Яффо
  • Н
    Наталья
    14 января 2023
    Тайны старого Яффо
    Хороший маршрут. Интересный рассказ гида. Нам понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву в категории «Все»

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  1. Яффо - шкатулка с секретами
  2. Тайны старого Яффо
  3. Арабский Аджами, или Обратная сторона Яффо
  4. 5000 лет за 5 часов - от древнего Яффо до современного Тель-Авива
Сколько стоит экскурсия по Тель-Авиву в августе 2024
Сейчас в Тель-Авиве в категории "Все" можно забронировать 4 экскурсии от 225 до 300. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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