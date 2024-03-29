3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Яффо - шкатулка с секретами: уникальное путешествие по Тель-Авиву
Погрузитесь в атмосферу Яффо: от исторических загадок до кулинарных открытий в старом порту Тель-Авива
Начало: площадь у часов в Яффо
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€225 за всё до 10 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны старого Яффо: индивидуальная экскурсия
Старый Яффо - город с историей в 4000 лет. Прогулка по его улочкам раскроет перед вами древние легенды и современные истории
Начало: Тель-Авив, улица Давид Разиэль 23
Сегодня в 13:00
7 авг в 08:00
€300 за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Арабский Аджами в Тель-Авиве: от криминального прошлого к туристическому будущему
Погрузитесь в историю и культуру Арабского Аджами, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В порту Яффо
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
€250 за всё до 8 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческое путешествие по Тель-Авиву: 5000 лет за 5 часов
Присоединяйтесь к уникальному путешествию по Тель-Авиву, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В Яффо
7 авг в 09:30
8 авг в 09:30
€300 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- TTatiana29 марта 2024Экскурсия очень интересная, насыщенная историческими фактами и в то же время комфортная. Есть возможность остановиться, сделать фото, полюбоваться видами города.
- ЕЕлена28 декабря 2023Благодарим за экскурсию, нам очень понравился индивидуальный подход. Приятно провели время в Старом Яффо.
- ААнтон20 сентября 2023Это Была великолепная экскурсия, мы остались в полном восторге, получили огромное удовольствие от рассказ Гали, узнали много новой информации, наша экскурсия прошла на одном дыхании Я всем советую от души
- ССветлана27 марта 2023Мы были на трёх экскурсиях с Ольгой и очень рекомендуем ее как знающего гида и прелестного и интересного человека. Глубокие
- ВВячеслав4 февраля 2023Отлично прогулялись с Ольгой по Яффо
- ННаталья14 января 2023Хороший маршрут. Интересный рассказ гида. Нам понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву в категории «Все»
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Сколько стоит экскурсия по Тель-Авиву в августе 2024
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