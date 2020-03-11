27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать и полюбить город за 2 часа

Tripster
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Tripster – представитель гидов
Город Тель-Авив—Яффо откроется вам с самой красивой и интересной стороны.

Вы выберете один из двух познавательных маршрутов — отправитесь изучать Старый Яффо или удивляться современному Тель-Авиву.

В компании профессионального гида узнаете об истоках города и поймете, как пустыня превратилась в мегаполис с садами и небоскребами.

Многослойность истории, мифы, религиозные сюжеты, сегодняшние реалии и необычная архитектура — вы охватите все главное в Тель-Авиве.
30 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча около старой железнодорожной станции Тель-Авив-Яффо
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У этой экскурсии27 отзывов
4.59
Ежедневная прогулка по Тель-Авиву
Ежедневная прогулка по Тель-Авиву

Что вас ожидает

Синий маршрут: прикосновение к истокам в Старом Яффо
Эта прогулка приведет вас в один из древнейших портов мира и морские ворота Святой Земли — Старый город Яффо. С первых минут вы погрузитесь в историю: благодаря легким и понятным рассказам откроете ключевые страницы «биографии» города. Мы начнем с набережной, где вы полюбуетесь той же панорамой Яффо, какую видели паломники в прошлом, узнаете, почему они предпочитали морской путь и откуда взялось название города. Следом пройдем мимо часовой башни, связанной с османами, и окажемся внутри Старого Яффо. Вы увидите церковь св. Петра и армянский монастырь, заглянете в порт и парк Абраша, удивитесь парящему апельсину — на фоне всех знаковых точек история, мифология и Новозаветные сюжеты помогут осознать непростую судьбу Старого города Яффо.

Красный маршрут: рождение нового Тель-Авива
Вас ждет современный Тель-Авив — по сравнению с Яффо это недавнее прошлое. Вы перенесетесь в конец 19 века, где в центре внимания окажутся люди. Целеустремленные энтузиасты, которые осваивали пустыню и строили прекрасный город на песке. Вы узнаете главное об этом 100-летнем пути и о личностях, повлиявших на Тель-Авив. Увидите первый еврейский квартал за стенами Старого Яффо — Неве-Цедек, познакомитесь с местным архитектурным стилем Баухауз и мозаиками Нахума Гутмана, найдете первые киоск и фонарь Тель-Авива. А еще взглянете на интереснейшие дома города: дом Левина на улице Ротшильда, Дом-Пагоду, центр Сюзан Даляль и Большую синагогу.

Кому подойдет прогулка

Тем, кто впервые в Тель-Авиве и хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе, чтобы решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.

Организационные детали

  • Людей в группе может быть больше 20, поскольку для детей билеты не приобретаются.
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
  • Экскурсия проходит по двум ежедневно чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото».
  • Экскурсия проводится без наушников.
  • В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Тель-Авиве, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
Ежедневная прогулка по Тель-Авиву
Ежедневная прогулка по Тель-Авиву
Ежедневная прогулка по Тель-Авиву
Ежедневная прогулка по Тель-Авиву
Ежедневная прогулка по Тель-Авиву
Ежедневная прогулка по Тель-Авиву
Ежедневная прогулка по Тель-Авиву
Ежедневная прогулка по Тель-Авиву
Ежедневная прогулка по Тель-Авиву

Экскурсия проводится ежедневно в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура около старой железнодорожной станции Тель-Авив-Яффо.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
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27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Мы были первый раз в Тель-Авиве, нужна была именно обзорная экскурсия "ногами" по местности с комментариями знающего человека. Наш гид великолепно знал историю страны и города, увлеченно знаниями делился. Получили много полезной информации, побывали в переулках старого города, куда сами бы не добрались. Два часа пролетели очень быстро.
7 марта 2020
Все было отлично, гид провел экскурсию и ответил на все вопросы , относительно экскурсии и на все вопросы, выходящие за рамки экскурсии, рекомендую, спасибо!
6 марта 2020
На экскурсии был мой отец. Он узнал много интересного, экскурсия понравилась.
6 февраля 2020
Прогулка получилась интересная, маршрут не избитый и в хорошем темпе, не утомительно.
Могу порекомендовать всем, кто впервые в Тель-Авиве.
26 января 2020
Превосходная экскурсия! Экскурсовод Роберт. 2 часа пролетели незаметно. Хотела изначально на другой маршрут, т.к. по Яффо были скачаны аудиогиды и маршрут пройден. Тем не менее не пожалела ни разу - много интересной информации, в том числе и по современному Иерусалиму, развернутые ответы. Отдельное спасибо Роберту за взгляд на стандартные вещи под нестандартным углом. Заставил задуматься. А это дорогого стоит.
25 декабря 2019
Не можем оценить экскурсию, так как гид просто напросто не пришел на место встречи. Было очень обидно и досадно, так как я был первый раз в Тель-Авиве и всего 2 дня, да и еще проездом. Конечно, хотелось бы узнать и увидеть с помощью гидaТрипстера побольше. Заказывали экскурсии в Дубае, в Будапеште, и были очень довольны. Надеемся Вы вернете нам деньги за экскурсию.
23 декабря 2019
Очень довольны экскурсией по Тель-Авиву. Наш гид Роберт рассказал об истории основания города и показал важные места. Замечательный неутомительный и познавательный маршрут. Рекомендуем всем для первого знакомства с городом.
22 декабря 2019
Отличная экскурсия! Получили много интересной информации от гида. Обогатили внутренний мир знаниями.

Большое спасибо,

Елизавета
Юлия
2 декабря 2019
Экскурсовод с неисчерпаемыми знаниями об Израиле. С радостью порекомендую всем!
Надо сказать, что во всех городах мира я хожу на экскурсии от Трипстера. Ни разу меня не разочаровали. Возможно, гиды подбираются на конкурсной основе, не знаю... но всегда на отлично.
21 ноября 2019
Огромное спасибо хочу сказать экскурсоводу Елене (Экскурсия Тель-Авив)
Бесподобно знает свой материал, сделала потрясающие фото на память, показала злачные места, ответила на все вопросы!
Очень интересная и умная женщина!
Спасибо за встречу!!!)
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