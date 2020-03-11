27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Синий маршрут: прикосновение к истокам в Старом Яффо

Эта прогулка приведет вас в один из древнейших портов мира и морские ворота Святой Земли — Старый город Яффо. С первых минут вы погрузитесь в историю: благодаря легким и понятным рассказам откроете ключевые страницы «биографии» города. Мы начнем с набережной, где вы полюбуетесь той же панорамой Яффо, какую видели паломники в прошлом, узнаете, почему они предпочитали морской путь и откуда взялось название города. Следом пройдем мимо часовой башни, связанной с османами, и окажемся внутри Старого Яффо. Вы увидите церковь св. Петра и армянский монастырь, заглянете в порт и парк Абраша, удивитесь парящему апельсину — на фоне всех знаковых точек история, мифология и Новозаветные сюжеты помогут осознать непростую судьбу Старого города Яффо.

Красный маршрут: рождение нового Тель-Авива

Вас ждет современный Тель-Авив — по сравнению с Яффо это недавнее прошлое. Вы перенесетесь в конец 19 века, где в центре внимания окажутся люди. Целеустремленные энтузиасты, которые осваивали пустыню и строили прекрасный город на песке. Вы узнаете главное об этом 100-летнем пути и о личностях, повлиявших на Тель-Авив. Увидите первый еврейский квартал за стенами Старого Яффо — Неве-Цедек, познакомитесь с местным архитектурным стилем Баухауз и мозаиками Нахума Гутмана, найдете первые киоск и фонарь Тель-Авива. А еще взглянете на интереснейшие дома города: дом Левина на улице Ротшильда, Дом-Пагоду, центр Сюзан Даляль и Большую синагогу.

Кому подойдет прогулка

Тем, кто впервые в Тель-Авиве и хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе, чтобы решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.