Что вы увидите
- Собор Благовещения
- церковь Св. Иосифа
- Панорама горы Тавор
- Ярденит
- Озеро Кинерет
- Табха
- Капернаум
- Православный монастырь 12-ти Апостолов
Вас ждет десятичасовая экскурсия ⛳ по главным святым местам Назарета.
В программу включено посещение следующих знаковых мест:
- *Собор Благовещения и церковь ⛪ Св. Иосифа.
*Панорама горы ⛰️ Тавор (Фавор) - места Преображения Иисуса Христа
*Ярденит - традиционное место Крещения в реке Иордан
*Озеро Кинерет - Море 🌊 Галилейское.
*Табха - церковь Чуда Преумножения Хлебов и Рыб
*Капернаум - место Нагорной проповеди
*Православный монастырь 12-ти Апостолов в Капернауме.
Что входит
- Транспорт
- русскоговорящий гид
Начало и место завершения
🚩 Аль Паршат 10 (станция Арлозоров), несколько точек
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- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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MetroClub
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