2 отзыва оставили туристы

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Кейсария, Хайфа, Акко

5
2 отзыва
MetroClub
MetroClub – Гид из Тель-Авива
Большая поездка по побережью Средиземного моря 🌊, где находятся древние красивые 🤩 города, полные старинных памятников.

Вы увидите город 🏙️ царя Ирода, где сохранились постройки начала эры.

Побываете в Хайфе с библейской горой Кармель.

Сейчас здесь множество религиозных храмов, красивых садов и видов.

Также вы познакомитесь с одним из самых старых на планете городов – Акко.

Он входит в список наследия ЮНЕСКО и сохранил важные памятники разных культур и народов.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • $48 за человека

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Кейсария, Хайфа, Акко
Кейсария, Хайфа, Акко
На этой экскурсии 🧭 вы увидите три жемчужины средиземноморского побережья Израиля, три неповторимых города.
Кейсарию - город 🏙️ царя Ирода, с чудесно сохранившемся римским амфитеатром, первый в мире искусственный порт, термы.
Хайфу - город у моря 🌊, расположенный на отрогах горы ⛰️ Кармель. Уникальные Бахайские сады, на 2 км спускающиеся по склону горы Кармель, Храм Бахаев, Стелла Марис, с которой открывается великолепный вид на Средиземное Море.
Акко - древний порт и столица ⭐️ крестоносцев. Непобедимый город, который так и не смог взять Наполеон. Сошедший со страниц книг внутренний дворик, дарящий путникам отдых в тени вековых деревьев у прохладных фонтанов. Восточный базар, в лучшем смысле этого слова, с прилавками, заваленными фруктами и морепродуктами
Что входит
  • Транспорт
  • Русскоговорящий гид
  • Вход в национальные парки
Что не входит
  • Обед
  • Пожертвования
Начало и место завершения
🚩 Аль Паршат 10 (станция Арлозоров), несколько точек
Кейсария, Хайфа, Акко
Кейсария, Хайфа, Акко
Кейсария, Хайфа, Акко
Кейсария, Хайфа, Акко

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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MetroClub
MetroClub
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2 отзыва оставили туристы

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