2 отзыва оставили туристы

На этой экскурсии 🧭 вы увидите три жемчужины средиземноморского побережья Израиля, три неповторимых города.

Кейсарию - город 🏙️ царя Ирода, с чудесно сохранившемся римским амфитеатром, первый в мире искусственный порт, термы.

Хайфу - город у моря 🌊, расположенный на отрогах горы ⛰️ Кармель. Уникальные Бахайские сады, на 2 км спускающиеся по склону горы Кармель, Храм Бахаев, Стелла Марис, с которой открывается великолепный вид на Средиземное Море.

Акко - древний порт и столица ⭐️ крестоносцев. Непобедимый город, который так и не смог взять Наполеон. Сошедший со страниц книг внутренний дворик, дарящий путникам отдых в тени вековых деревьев у прохладных фонтанов. Восточный базар, в лучшем смысле этого слова, с прилавками, заваленными фруктами и морепродуктами