Вас ждет путешествие к самой низкой отметке на планете Земля - Мертвое море 🌊. На его берегу вы сможете посетить оздоровительный комплекс СПА Эйн Геди с минеральными лечебными грязями и бассейнами с водой из сероводородных источников.

Также во время нашей экскурсии 🧭 мы посетим Иудейскую пустыню.