Путешествие к самой низкой отметке на планете Земля.
Иудейская Пустыня.
Посещение оздоровительного комплекса СПА Эйн Геди на берегу Мертвого Моря с минеральными лечебными грязями и бассейнами с водой из сероводородных источников.
Вас ждет путешествие к самой низкой отметке на планете Земля - Мертвое море 🌊. На его берегу вы сможете посетить оздоровительный комплекс СПА Эйн Геди с минеральными лечебными грязями и бассейнами с водой из сероводородных источников.
Также во время нашей экскурсии 🧭 мы посетим Иудейскую пустыню.
Что входит
Транспорт
вход в СПА
Что не входит
Обед
процедуры
Начало и место завершения
🚩 Аль Паршат 10 (станция Арлозоров), несколько точек
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.