Храм Гроба Господня возможно самый важный религиозный объект на земном шаре для христиан всего мира. Это место паломничества, получения благословения и божьей благодати. Уже две тысячи лет земля, на которой расположен современный Израиль, хранит и оберегает места жизни Воскрешение сына божьего Иисуса Христа, Камень миропомазания, Кувуклия, Виа Долороса (Дорога Скорби).

Совершать молитвенные обряды в церкви вольны любые христиане, даже те, за кем нет закрепленного владения. Весь храм разделен на зоны влияния — пределы. 6 основных конфессий делят между собой помещения храма, поочередно проводят литургии, управляют единолично своими пределами.

Поездка на ночную Божественную Литургию в Храме Гроба Господня проходит по субботам.

Выезд из Тель-Авива и окрестностей в 22:00. Возвращение в отель 🏨 в 05:00.

Православная служба начинается 23:00, длится 4 часа.

Службы проходят каждый день, но открытым для посещения бывает лишь с субботы на воскресенье или в большие праздники. В остальные дни храм закрыт для паломников.