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Ночная Литургия в Храме Гроба Господня

Елена
Елена – Гид из Тель-Авива
Мы приглашаем вас на 4-часовую ночную Литургию в Храме Гроба Господня.

Вы своими глазами увидите один из главных религиозных объектов для всех христиан и побываете на территории Старого города Иерусалима.
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  • 👥Групповая
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • $80 за человека

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Ночная Литургия в Храме Гроба Господня
Ночная Литургия в Храме Гроба Господня

Что вы увидите

  • Старый Город Иерусалима.
  • Храм Гроба Господня.
Храм Гроба Господня возможно самый важный религиозный объект на земном шаре для христиан всего мира. Это место паломничества, получения благословения и божьей благодати. Уже две тысячи лет земля, на которой расположен современный Израиль, хранит и оберегает места жизни Воскрешение сына божьего Иисуса Христа, Камень миропомазания, Кувуклия, Виа Долороса (Дорога Скорби).
Совершать молитвенные обряды в церкви вольны любые христиане, даже те, за кем нет закрепленного владения. Весь храм разделен на зоны влияния — пределы. 6 основных конфессий делят между собой помещения храма, поочередно проводят литургии, управляют единолично своими пределами.
Поездка на ночную Божественную Литургию в Храме Гроба Господня проходит по субботам.
Выезд из Тель-Авива и окрестностей в 22:00. Возвращение в отель 🏨 в 05:00.
Православная служба начинается 23:00, длится 4 часа.
Службы проходят каждый день, но открытым для посещения бывает лишь с субботы на воскресенье или в большие праздники. В остальные дни храм закрыт для паломников.
Что входит
  • Поездка на ночную Божественную Литургию в Храм Гроба Господня
Что не входит
  • Личные расходы.
  • Услуги гида
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель в Тель-Авиве
Ночная Литургия в Храме Гроба Господня
Ночная Литургия в Храме Гроба Господня
Ночная Литургия в Храме Гроба Господня
Ночная Литургия в Храме Гроба Господня

Выберите дату для поездки

  • Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елена
Елена
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