3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Ожившая Библия: Галилея, Назарет и река Иордан

Побывать в местах, связанных с земной жизнью Христа

Татьяна
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Татьяна – представитель гидов
Галилейские горы, города и посёлки северной части страны неразрывно связаны с земной жизнью Иисуса Христа.

Там он рос, формировался, по этим тропинкам он бродил, пил воду из единственного источника Назарета, размышлял, глядя на чистое небо Галилеи.

На экскурсии вы узнаете о зарождении новой религии — христианства.

Откроете, почему среди первых апостолов Христа были простые рыбаки.

Поймете, как смог Назарет из захудалой деревушки превратиться в город с величайшей судьбой.

И откроете несколько секретов, обычно ускользающих от взгляда туристов.
110 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 10 часов
До 16 человек
Можно с детьми
Встреча в районе вашего проживания
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У этой экскурсии3 отзыва
4.67
Ожившая Библия: Галилея, Назарет и река Иордан
Ожившая Библия: Галилея, Назарет и река Иордан

Что вас ожидает

Влияние природы и рельефа на зарождение христианства
Вокруг Галилейского моря расположены важнейшие библейские места, где Христос совершал чудеса, проповедовал, исцелял. Где выбрал первых учеников, где познакомился с Марией Магдалиной. Издревле вокруг Галилейского моря различные христианские конфессии строили храмы непосредственно на месте библейских событий. Вы посетите эти церкви, которые более похожи на райские сады — Капернаум, Табха, Гора Блаженств. Каждая из них построена в определённом стиле. И у каждой есть своя особенность. Я покажу вам то, что обычно ускользает от взгляда туриста, ведь на примере одной церкви можно проследить этапы развития различных стилей в архитектуре, так как зачастую эти церкви представляют из себя слоённый пирог эпох.

Лики Богородицы
Одна из главных святынь города — Храм Благовещения над домом святого семейства. Храм увешан изображениями Богородицы со всех стран мира. Это подарки всех христианских конфессий. Вы узнаете о самых необычных и интригующих, таких как, например, Богородица Шри-Ланкийская, или Богородица Японская, украшенная морским жемчугом. Некоторые изображения вас наверняка удивят и даже приведут в замешательство. Но я обязательно открою вам «секреты» столь необычных ликов Марии.

Загадка церкви Архангела Гавриила
Храм стоит над колодцем, где тысячелетиями жители Назарета Набирали воду. Как правило, паломники и туристы заходят в церковь и сразу направляются к источнику. Мы с вами немного задержимся у входа — поговорим о надписях о посещении мест на стенах, которые оставляли самые богобоязненные паломники во все времена, а также о причинах столь необычного расположение алтаря.

Изготовление оливкового масла
В давние времена оливковое масло было одной из важнейших культур, использовавшихся в приготовлении пищи, косметике, медицине и религиозных обрядах. На примере одной из древних византийских маслодавилен вам предстоит узнать и открыть для себя весь технологический процесс изготовления оливкового масла. После этого вы точно сможете отличить качественное масло от халтуры. А снять усталость после столь насыщенного дня вы сможете, омывшись в водах Иордана.

Ожившая Библия: Галилея, Назарет и река Иордан
Ожившая Библия: Галилея, Назарет и река Иордан
Ожившая Библия: Галилея, Назарет и река Иордан
Ожившая Библия: Галилея, Назарет и река Иордан

Экскурсия проводится в пятницу в 07:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 16 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе вашего проживания.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Татьяна
Татьяна
Добрый день. Меня зовут Татьяна. Я живу в нашей прекрасной стране 22 года и 16 из них занимаюсь тем, что делюсь своим восхищением ею с нашими гостями. По образованию я — историк, и это чрезвычайно помогает в работе. Экскурсии провожу вместе с командой гидов. За годы работы мы показывали Израиль паломникам и православным, и католическим, и протестантским. В работе мне также очень помогают мои хобби: библейская археология, горный туризм, яхтенный спорт. Если расслабленной прогулке вы предпочитаете походы в горы, а кондиционированному воздуху автобуса — морской бриз, и при этом хотите получить ответы на все интересующие вас вопросы по истории страны, — мы с вами прекрасно проведём время.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

1 мая 2019
Насыщенная интересная хорошо организованная поездка
4 ноября 2018
Экскурсия понравилась. Гид Борис владеет материалом на отлично! Запомниться на долго! Советую всем !
12 марта 2018
Поражает такт и эрудированность гида Галины. Знания в преломлении с действительностью переворачивают существующие представления об истории мироздания. Если бы было больше таких знатоков, то университеты были бы переполнены теологами и археологами. Однако исторические парадоксы всегда остаются в фаворе. Блестящее ведение диалога, дискуссии и умение парирования неожиданных вопросов - вот арсенал гида Галины. Советую всем кто не равнодушен к познаниям наших истоков обращаться к ней. С признательностью к чудесному лектору, кузины -Марина и Елена Дывидовна.(6-9 марта 2018)

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