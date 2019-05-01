3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Галилейские горы, города и посёлки северной части страны неразрывно связаны с земной жизнью Иисуса Христа. Там он рос, формировался, по этим тропинкам он бродил, пил воду из единственного источника Назарета, размышлял, глядя на чистое небо Галилеи. На экскурсии вы узнаете о зарождении новой религии — христианства. Откроете, почему среди первых апостолов Христа были простые рыбаки. Поймете, как смог Назарет из захудалой деревушки превратиться в город с величайшей судьбой. И откроете несколько секретов, обычно ускользающих от взгляда туристов.

Что вас ожидает

Влияние природы и рельефа на зарождение христианства

Вокруг Галилейского моря расположены важнейшие библейские места, где Христос совершал чудеса, проповедовал, исцелял. Где выбрал первых учеников, где познакомился с Марией Магдалиной. Издревле вокруг Галилейского моря различные христианские конфессии строили храмы непосредственно на месте библейских событий. Вы посетите эти церкви, которые более похожи на райские сады — Капернаум, Табха, Гора Блаженств. Каждая из них построена в определённом стиле. И у каждой есть своя особенность. Я покажу вам то, что обычно ускользает от взгляда туриста, ведь на примере одной церкви можно проследить этапы развития различных стилей в архитектуре, так как зачастую эти церкви представляют из себя слоённый пирог эпох.

Лики Богородицы

Одна из главных святынь города — Храм Благовещения над домом святого семейства. Храм увешан изображениями Богородицы со всех стран мира. Это подарки всех христианских конфессий. Вы узнаете о самых необычных и интригующих, таких как, например, Богородица Шри-Ланкийская, или Богородица Японская, украшенная морским жемчугом. Некоторые изображения вас наверняка удивят и даже приведут в замешательство. Но я обязательно открою вам «секреты» столь необычных ликов Марии.

Загадка церкви Архангела Гавриила

Храм стоит над колодцем, где тысячелетиями жители Назарета Набирали воду. Как правило, паломники и туристы заходят в церковь и сразу направляются к источнику. Мы с вами немного задержимся у входа — поговорим о надписях о посещении мест на стенах, которые оставляли самые богобоязненные паломники во все времена, а также о причинах столь необычного расположение алтаря.

Изготовление оливкового масла

В давние времена оливковое масло было одной из важнейших культур, использовавшихся в приготовлении пищи, косметике, медицине и религиозных обрядах. На примере одной из древних византийских маслодавилен вам предстоит узнать и открыть для себя весь технологический процесс изготовления оливкового масла. После этого вы точно сможете отличить качественное масло от халтуры. А снять усталость после столь насыщенного дня вы сможете, омывшись в водах Иордана.