Зеев В. проводит ещё 2 экскурсии

Друзья у вас выдался денек в одном из свмых интересных городов Израиля — Тель Авиве. Вам кажется, что пред вами урбанистическая свалка, но это толко на первый взгляд. На самом деле, если бы все было так — не стать этому городу никогда центром культурной жизни Израиля. Давайте погуляем по этому городу, начав с его исторического ядра — древнего города Яффо, где мы поговорим и о библейских историях и о греческих мифах в редакции Куна (или Вы думаете, что все, о чем там написано происходило только в Афинах?). Мы погуляем по галлереям художников и продегустируем гранатовое вино 🍷. После еды в Яффо мы, если захотим пройдемся по огромному блошиному рынку, а если нет, то пойдем сквозь старый вокзал, давно ставший прикольным торговым центром в сам Тель Авив, через немецкие, американские и еврейские колонии. Пройдем и о первом в Израиле кинотеатере, о первой гимназии, об интернациональном стиле в архитектуре, за который Тель Авив объявлен музеем под открытым небом в организации ЮНЕСКО, о русских корнях города и о многом другом. Закончим наше путешествие в одном мз самых важных мест для Израиля — в месте, где быда провозглашена Декларация Независимости Израиля. Но это будет одна из сотен истории 📖, которые вы услышите и потом, если мы захотим то для нас открыты лучшие бары 🍹, рестораны, пивные города. После «обязательной программы» — отдых для желающих 😃