Зеев В. проводит ещё 2 экскурсии

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Тель-Авив – один день в лучшем городе

Зеев В.
Зеев В. – Гид из Тель-Авива
Индивидуальная прогулка 👣 для небольшой группы позволит вам проникнуться атмосферой уникального города Тель-Авива, который сочетает тысячи лет истории 📖 и современные урбанистические пейзажи.

Я покажу и расскажу вам о том, как город 🏙️ стал культурной столицей ⭐️ Израиля.

Мы прогуляемся по историческому центру, некогда отдельному городу, Яффе.

Здесь проходили сюжеты из библии и древнегреческих мифов.

Сейчас это главный туристический и художественный центр Тель-Авива.
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Тель-Авив – один день в лучшем городе
Тель-Авив – один день в лучшем городе
Друзья у вас выдался денек в одном из свмых интересных городов Израиля — Тель Авиве. Вам кажется, что пред вами урбанистическая свалка, но это толко на первый взгляд. На самом деле, если бы все было так — не стать этому городу никогда центром культурной жизни Израиля. Давайте погуляем по этому городу, начав с его исторического ядра — древнего города Яффо, где мы поговорим и о библейских историях и о греческих мифах в редакции Куна (или Вы думаете, что все, о чем там написано происходило только в Афинах?). Мы погуляем по галлереям художников и продегустируем гранатовое вино 🍷. После еды в Яффо мы, если захотим пройдемся по огромному блошиному рынку, а если нет, то пойдем сквозь старый вокзал, давно ставший прикольным торговым центром в сам Тель Авив, через немецкие, американские и еврейские колонии. Пройдем и о первом в Израиле кинотеатере, о первой гимназии, об интернациональном стиле в архитектуре, за который Тель Авив объявлен музеем под открытым небом в организации ЮНЕСКО, о русских корнях города и о многом другом. Закончим наше путешествие в одном мз самых важных мест для Израиля — в месте, где быда провозглашена Декларация Независимости Израиля. Но это будет одна из сотен истории 📖, которые вы услышите и потом, если мы захотим то для нас открыты лучшие бары 🍹, рестораны, пивные города. После «обязательной программы» — отдых для желающих 😃
Начало и место завершения
🚩 Кикар Шаон в Яффо - под часами.
Тель-Авив – один день в лучшем городе
Тель-Авив – один день в лучшем городе
Тель-Авив – один день в лучшем городе
Тель-Авив – один день в лучшем городе

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Зеев В.
Зеев В.
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