Что вы увидите
- Храм Рождества Христова в Вифлееме. Старый город Иерусалима. Стена Плача. Храм Гроба Господня
- Голгофа
- пять последних остановок Крестного Пути Иисуса Христа.
Экскурсия из Тель-Авива в Вифлеем и Иерусалим по главным святым местам окрестностей.
За время нашей поездки вы увидите:
- Храм Рождества Христова в Вифлееме
- Старый город 🏙️ Иерусалима
- Стена Плача
- Храм Гроба Господня
- Голгофа
- пять последних остановок Крестного Пути Иисуса Христа.
Что входит
- Транспорт
- русскоговорящий гид
Начало и место завершения
🚩 Аль Паршат 10 (станция Арлозоров), несколько точек
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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MetroClub
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