🚌 На автобусе Авторский тур 7 дней Святая земля: уникальное путешествие по библейским местам Тель-Авива Приглашаем вас на незабываемое путешествие по святым местам Тель-Авива, где история оживает на каждом шагу Тель-Авив, аэропорт, 09:00 $ 2 550 за человека Что посмотреть в Тель-Авиве на экскурсиях? Тель-Авив полон интереснейших достопримечательностей, в первую очередь это Старый Яффа, замечательная набережная и чистейшие пляжи прилегающие к ней, бесконечное множество музеев и современных галерей, модные бутики и рестораны района Неве-Цедек и конечно же Старый порт

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