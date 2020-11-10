Летим в Прую

Как добраться до Прой на самолёте

В Прой 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Nelson Mandela International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Прой

  1. Прая RAI
    Nelson Mandela International Airport

Самые дешёвые билеты в Прую из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
10.11.2020из 🇨🇻Маио2 15115м
09.11.2020из 🇬🇧Лондона14 1669ч 20м (⇵1)
30.10.2020из 🇫🇷Лиона14 25110ч 45м (⇵1)
15.10.2020из 🇧🇪Брюсселя14 84512ч 5м (⇵1)
04.01.2021из 🇮🇹Рима15 50710ч 50м (⇵1)
07.01.2021из 🇵🇹Лиссабона15 6744ч 25м
01.02.2021из 🇷🇺Москвы16 75417ч 50м (⇵2)
03.11.2020из 🇲🇦Касабланки18 14220ч 30м (⇵1)
20.10.2020из 🇮🇹Неаполя19 65232ч (⇵2)
01.05.2021из 🇪🇪Таллина24 04047ч 30м (⇵2)
31.10.2020из 🇸🇪Стокгольм24 61137ч (⇵2)
10.12.2020из 🇺🇸Бостона26 41610ч 45м (⇵1)
18.12.2020из 🇵🇹Порту35 15813ч 45м (⇵2)
05.11.2020из 🇸🇳Дакара38 15928ч 25м (⇵2)
09.06.2021из 🇧🇷Куябы41 24034ч 30м (⇵2)
02.11.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга41 46031ч 25м (⇵2)
18.02.2021из 🇲🇷Нуакшот48 69241ч 55м (⇵2)
18.12.2020из 🇧🇷Бразилиа51 20019ч 5м (⇵1)
08.11.2020из 🇨🇲Дуалы57 11910ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Прой