Как добраться до Прой на самолёте
В Прой 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Nelson Mandela International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Прой
- Прая RAINelson Mandela International Airport
Самые дешёвые билеты в Прую из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|10.11.2020
|из 🇨🇻Маио
|2 151
|15м
|09.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|14 166
|9ч 20м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇫🇷Лиона
|14 251
|10ч 45м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|14 845
|12ч 5м (⇵1)
|04.01.2021
|из 🇮🇹Рима
|15 507
|10ч 50м (⇵1)
|07.01.2021
|из 🇵🇹Лиссабона
|15 674
|4ч 25м
|01.02.2021
|из 🇷🇺Москвы
|16 754
|17ч 50м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇲🇦Касабланки
|18 142
|20ч 30м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇮🇹Неаполя
|19 652
|32ч (⇵2)
|01.05.2021
|из 🇪🇪Таллина
|24 040
|47ч 30м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|24 611
|37ч (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇺🇸Бостона
|26 416
|10ч 45м (⇵1)
|18.12.2020
|из 🇵🇹Порту
|35 158
|13ч 45м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇸🇳Дакара
|38 159
|28ч 25м (⇵2)
|09.06.2021
|из 🇧🇷Куябы
|41 240
|34ч 30м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|41 460
|31ч 25м (⇵2)
|18.02.2021
|из 🇲🇷Нуакшот
|48 692
|41ч 55м (⇵2)
|18.12.2020
|из 🇧🇷Бразилиа
|51 200
|19ч 5м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇨🇲Дуалы
|57 119
|10ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Прой
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Прой, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Рио-де-Жанейро
- 20.10.202014.11.2020
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