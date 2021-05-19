Полезная информация о Кампонгтяме
Что нужно знать о Кампонгтяме: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Кампонгтяме
09:5550
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇰🇭 Камбоджа
|Название города
|Кампонгтям
|По-английски
|Kampong Cham
|Столица региона
|Кампонгтям является столицей региона
|Население города
|61 750 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Phnom_Penh
|Средняя высота
|23 м. от уровня моря