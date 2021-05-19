Всё о Кампонгтяме

Полезная информация о Кампонгтяме

Что нужно знать о Кампонгтяме: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Кампонгтяме
09:5550
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇰🇭 Камбоджа
Название городаКампонгтям
По-английскиKampong Cham
Столица регионаКампонгтям является столицей региона
Население города61 750 чел.
Часовой поясAsia/Phnom_Penh
Средняя высота23 м. от уровня моря

Где находится Кампонгтям на карте